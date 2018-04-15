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Во Франции после акции протеста задержали более 40 человек
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Во Франции после акции протеста задержали более 40 человек 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Более 40 участников акции протеста против действий французских властей, которая проходила в субботу в южном городе Монпелье, помещены под стражу, передает в воскресенье портал France Info.
Причиной для недовольства граждан стали сразу несколько громких событий, произошедших в стране в последнее время, в том числе — предлагаемая властями реформа образования.
"Префектура (департамента) Эро сообщила, что 43 человека были помещены под стражу после акции протеста против правительства, которая прошла вчера в Монпелье", — сообщает издание.
Ранее мэр Монпелье Филипп Сорель написал в своем аккаунте в Facebook, что против хулиганов, громивших витрины в ходе акции протеста, будет подан иск.
Манифестация, участие в которой, по разным оценкам, приняли от тысячи до двух тысяч человек, прошла накануне в Монпелье. Она сопровождалась столкновениями с полицией и погромами.
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