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МФК будут выпускать международные облигации в донгах
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МФК будут выпускать международные облигации в донгах 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Международная финансовая корпорация планирует выпуск новых облигаций, обеспеченных вьетнамскими донгами
Первый выпуск на общую сумму $100 млн будет конвертироваться во вьетнамскую валюту. Все эти средства пойдут на инвестиции во вьетнамскую экономику, сказала вице-президент МФК по Азии и Тихоокеанскому региону Нина Стойджкович.
Облигации, названные Bong Sen, предоставят иностранным инвесторам более легкий доступ к инвестициям в донгах. А среди инвесторов МФК есть множество центробанков и национальных фондов, которых заинтересуют вьетнамские облигации.
Как заявил замглава Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, инициатива МФК должна помочь вьетнамской экономике, которая остро нуждается во вливаниях в частный сектор, но не имеет достаточное для этого количество средств внутри страны.
Международная финансовая корпорация — международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Создана в 1956 с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны. Акционерами МФК являются 184 страны, в том числе США (23,65% голосов), Япония (5,87%), Россия (3,39%).
Источник: VnExpress
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