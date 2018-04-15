МФК будут выпускать международные облигации в донгах

Международная финансовая корпорация планирует выпуск новых облигаций, обеспеченных вьетнамскими донгами

Первый выпуск на общую сумму $100 млн будет конвертироваться во вьетнамскую валюту. Все эти средства пойдут на инвестиции во вьетнамскую экономику, сказала вице-президент МФК по Азии и Тихоокеанскому региону Нина Стойджкович.

Облигации, названные Bong Sen, предоставят иностранным инвесторам более легкий доступ к инвестициям в донгах. А среди инвесторов МФК есть множество центробанков и национальных фондов, которых заинтересуют вьетнамские облигации.

Как заявил замглава Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг, инициатива МФК должна помочь вьетнамской экономике, которая остро нуждается во вливаниях в частный сектор, но не имеет достаточное для этого количество средств внутри страны.

Международная финансовая корпорация — международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка . Создана в 1956 с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны. Акционерами МФК являются 184 страны, в том числе США (23,65% голосов), Япония (5,87%), Россия (3,39%).

Источник: VnExpress