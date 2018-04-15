Жители Молдовы заинтересовались расчетами криптовалютой

Из виртуального мира в реальный. В Молдове все больше расчетов происходит в криптовалюте, несмотря на то, что такие финансовые операции в стране не легализованы. Биткоины покупают, продают, используют как средство платежа, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.

Виорел Штирбу продает свой автомобиль за биткоины. По его словам, криптовалюта в стране становится все более популярной. Ее можно обналичить. Правда, курс к сильно колеблется.

«Я звонил ребятам, которые согласны его обналичить. Говорят, сегодня курс 7300. За обналичивание они возьмут 5%, выходит на руки 6900», — говорит Виорел.

Стоимость криптовалюты на бирже «плавает», продолжает Виорел. Поэтому обналичивать ее лучше сразу. Обналичить биткоин в Молдове можно в нескольких компаниях, которые занимаются электронными платежами, и в двух банкоматах. Нехитрые манипуляции, и ваши виртуальные биткоины превращаются в реальные молдавские леи при комиссии 2%.

Операции с криптовалютой в Молдове не легализованы, но и не запрещены. В Национальном банке к цифровой экономике относятся настороженно. Говорят все виртуальное подвержено хакерским атакам, а, значит, деньги могут украсть. И это не единственный риск.

«Если криптовалюта исчезнет, никто не сможет обеспечить ee покрытие другими ценностями, обеспечить ее ликвидность или монетизировать. К тому же в погоне за высокой прибылью в подобные транзакции могут быть привлечены инвесторы, у которых нет инвестиционного опыта, и они не могут оценить все риски», — отмечает первый вице-президент Нацбанка Молдовы Владимир Мунтяну.

Помочь малоопытным инвесторам берутся интернет-предприниматели. Компания Анатолия Разнюка готова следить за тем, что происходит на бирже криптовалют за 10% от прибыли. Все опасения, связанные с обвалом виртуальных денег, он называет слухами.

«Современной банковской системе не выгодна криптовалюта из-за децентрализации и полной анонимности. Такого формата свободы сейчас нет в нашем банковском секторе. Поэтому со стороны СМИ и банковской сферы будут продолжаться информационные атаки», — считает интернет-предприниматель Анатолий Разнюк.

Кто и сколько инвестировал в криптовалюту в Молдове, чиновники не могут посчитать. Это значит, что у людей появилась возможность скрыть свои реальные доходы в виртуальном мире. Количество криптовалюты лимитировано. Всего выпущен 21 миллион монет.

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