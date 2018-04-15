Япония хочет от Китая содействия в вопросе денуклеаризации КНДР 

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Япония хочет, чтобы Китай оказывал содействие для полной денуклеаризации КНДР. Об этом японский министр иностранных дел Таро Коно заявил в воскресенье на встрече со своим китайским коллегой, членом Госсовета КНР Ван И.
"Я хочу, чтобы Япония и Китай больше сотрудничали с целью продвижения к общей цели полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", — приводит его слова агентство Kyodo. Ван И выразил надежду, что нынешняя встреча «станет важным шагом на пути к возвращению китайско-японских отношений на путь нормального развития».
Глава МИД КНР находится с визитом в Японии. В понедельник он во главе китайской делегации примет участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне, а также встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
В начале текущего года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне. После этого, как ожидается, с лидером КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп.