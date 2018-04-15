Япония хочет от Китая содействия в вопросе денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 15 апреля. / ТАСС /. Япония хочет, чтобы Китай оказывал содействие для полной денуклеаризации КНДР . Об этом японский министр иностранных дел Таро Коно заявил в воскресенье на встрече со своим китайским коллегой, членом Госсовета КНР Ван И.

"Я хочу, чтобы Япония и Китай больше сотрудничали с целью продвижения к общей цели полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", — приводит его слова агентство Kyodo. Ван И выразил надежду, что нынешняя встреча «станет важным шагом на пути к возвращению китайско-японских отношений на путь нормального развития».

Глава МИД КНР находится с визитом в Японии. В понедельник он во главе китайской делегации примет участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне, а также встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ