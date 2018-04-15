В первом квартале 2018 года инвесторы вложили в недвижимость Дубая $15,7 млрд

Пакистана, Великобритании, Китая, Египта, России, Иордании и По данным Земельного департамента Дубая, самыми крупными игроками на рынке недвижимости эмирата остаются сами жители ОАЭ . Они вложили в местные «квадраты» $1,1 млрд, заключив 1587 сделок, пишет Forbes . На втором месте оказались выходцы из Индии. Они потратили на «бетонное золото» эмирата $817 млн (1550 сделок). Далее идут представители Саудовской Аравии Канады . Больше всего сделок пришлось на район Business Bay (973 транзакции на $545 млн). Следом идут Dubai Marina и Al Barsha South Fourth. Прогнозы экспертов оптимистичны. Недавний всплеск цен на нефть, который вызвал возобновление роста в странах Персидского залива, а также увеличение государственных расходов на инфраструктуру в преддверии Expo 2020 Dubai должны привести к восстановлению рынка жилья в ОАЭ с 2019 года. Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в ОАЭ.