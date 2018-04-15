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В первом квартале 2018 года инвесторы вложили в недвижимость Дубая $15,7 млрд
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В первом квартале 2018 года инвесторы вложили в недвижимость Дубая $15,7 млрд 

Prian.ru 48 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Земельного департамента Дубая, самыми крупными игроками на рынке недвижимости эмирата остаются сами жители ОАЭ. Они вложили в местные «квадраты» $1,1 млрд, заключив 1587 сделок, пишет Forbes. На втором месте оказались выходцы из Индии. Они потратили на «бетонное золото» эмирата $817 млн (1550 сделок). Далее идут представители Саудовской Аравии, Пакистана, Великобритании, Китая, Египта, России, Иордании и Канады. Больше всего сделок пришлось на район Business Bay (973 транзакции на $545 млн). Следом идут Dubai Marina и Al Barsha South Fourth. Прогнозы экспертов оптимистичны. Недавний всплеск цен на нефть, который вызвал возобновление роста в странах Персидского залива, а также увеличение государственных расходов на инфраструктуру в преддверии Expo 2020 Dubai должны привести к восстановлению рынка жилья в ОАЭ с 2019 года.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в ОАЭ.
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