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Костромаселькомбанк понизил ставки по рублевым вкладам
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Костромаселькомбанк понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Костромаселькомбанк снизил ставки по вкладам в рублях.
«Пенсионный» (от 1 тыс. рублей) открывается под 5,8—6% (ранее — под 6,6—6,7%), «Выгодный» (от 500 тыс. рублей) — под 6,2% (вместо 6,7%), а «Престижный+» (от 1 млн рублей) — под 6,3% годовых (вместо 6,8%).
Срок всех депозитов — 181 день.
Продуктовый виджет
«Новый доходный» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 457 дней) оформляется под 5—5,45% годовых (прежде — под 5,1—6%).
Проценты по всем вкладам ежемесячно капитализируются.
«Подарок» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6% годовых (вместо 6,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность «Праздничного» (от 50 тыс. рублей на 91 день) составит 6,2% годовых (ранее — 6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
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