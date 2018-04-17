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Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по рублевым вкладам на 1 процентный пункт.
«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) теперь можно открыть под 5,6—6,35%. Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно.
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«Универсальный» (от 15 тыс. рублей) привлекается под 5,6—6%. Вклад пополняемый. Кроме того, возможно частичное снятие до неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Сроки размещения обоих депозитов — три, шесть месяцев и один год.
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