Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по вкладам в рублях

Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по рублевым вкладам на 1 процентный пункт.

«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) теперь можно открыть под 5,6—6,35%. Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Универсальный» (от 15 тыс. рублей) привлекается под 5,6—6%. Вклад пополняемый. Кроме того, возможно частичное снятие до неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Сроки размещения обоих депозитов — три, шесть месяцев и один год.