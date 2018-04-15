Санкции могут увеличить турпоток в Сочи

Падающий рубль может положительно сказаться на внутреннем туризме. В случае роста курса евро и доллара поездки за границу могут оказаться не по карману многим россиянам, люди будут выбирать российские направления, самым популярным из которых является Сочи

Сейчас туроператоры наблюдают некоторую стагнацию. Россияне заняли выжидательную позицию. Многие предпочитают отложить покупку путевки на отпускной период.

Если российские отельеры проявят гибкость и предложат боле интересные и демократичные условия отдыха. Если возможность переманить в сложившейся ситуации потенциального туриста.