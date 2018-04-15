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«Порядка 100 городов выходят на эту акцию». В Перми пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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«Порядка 100 городов выходят на эту акцию». В Перми пройдет митинг в поддержку закона о защите животных 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 15 апреля, в 13:00 в Перми пройдет митинг в поддержку принятия закона «Об ответственном обращении с животными».
— Акция посвящена необходимости принятия закона о гуманном обращении с животными. Причем речь идет не только о бездомных животных, но и о тех, которые живут дома и в зоопарках, — рассказала 59.ru один из организаторов акции Галя Море. — По закону будут обязательные стерилизация, регистрация и чипирование животных. Как в Европе. Появится административная ответственность за ненадлежащее содержание животных и уголовная — за жестокое отношение с ними. Закон будет регулировать деятельность приютов и ветеринарных клиник. Сейчас к ним нет никаких требований. В эти выходные порядка 100 городов по всей стране выходят на эту акцию.
Галя Море добавляет, что на митинге будут написаны обращения о необходимости принятия закона к президенту и думе.
Участники акции встречаются у фонтана в Саду камней.
Ранее мы рассказывали о том, что пермские волонтеры создали кошачий хоспис.
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