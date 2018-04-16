Ещё
Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Русская Весна
Глава Белого дома Дональд Трамп собрал на свою кампанию 2020 года по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов уже свыше 28 млн долларов, сообщили его представители из комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».
Там уточнили, что только за первый квартал 2018 года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 млн долларов, передает ТАСС.
Кроме того, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 млн долларов, однако около 4 млн долларов пришлось потратить на изготовление бейсболок с фирменным слоганом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), кружек и прочих сувениров с символикой.
Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в тот же самый день, когда вступил в должность президента — 20 января 2017 года.
Напомним, в январе Белый дом объявил о решении Трампа переизбираться на второй срок. Ранее Трамп сам заявлял о намерении баллотироваться на второй срок и даже сочинил слоган для избирательной кампании 2020 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Инвесторам в США приказано продать акции попавших под санкции российских фирм ЦБ назвал причину ослабления рубля В московских обменниках столкнулись с дефицитом валюты
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ272
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ13
Китай бросил вызов США259
Эксперты обрадовали россиян170
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»172
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение