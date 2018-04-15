Эксперт: трансграничная электронная коммерция становится важной движущей силой в глобальной торговле

Ханчжоу , 15 апреля / Синьхуа / — В будущем электронная коммерция будет способствовать экспорту развивающихся стран, благодаря ей к 2020 году экспорт наименее развитых государств увеличится в два раза. Об этом заявил на днях директор института Китайского международного центра электронной коммерции Ли Минтао на прошедшей в городе Иу провинции Чжэцзян Китайской международной ярмарке электронной коммерции-2018.

"Трансграничная электронная коммерция приносит новые изменения в структуру глобальной торговли, она делает экономические связи различных стран и регионов мира еще более тесными", — сказал он.

Согласно докладу, опубликованному Китайским международным центром электронной коммерции на ярмарке, благодаря бурному развитию трансграничной электронной торговли к 2020 году объем электронной торговли в формате B2C /Business-to-Customer/ превысит 1 трлн долл. США

Из-за насыщенности отечественного рынка и ужесточения конкуренции все больше средних и малых предприятий вынуждены заниматься международной деятельностью, отметил Ли Минтао.

Как говорится в докладе, в 2016 году объем трансграничной электронной торговли в России достиг 4,3 млрд долл. Российские интернет-пользователи предпочитают зарубежные интернет-магазины отечественным.

Торговля основными товарами в формате B2B /Business-to-Business/, более выгодная как для покупателей, так и для продавцов, станет новой движущей силой в развитии внешней торговли в новый период, заключил Ли Минтао. -0-