Прогноз: WPP разделят на части после ухода Соррелла

Фото: Antonio Lacerda/EPA Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика». Акции крупнейшего в мире рекламного холдинга WPP упали на 6,5% после внезапной отставки главы и основателя компании Мартина Соррелла . В дальнейшем компания может быть разделена на части.

Глава WPP, основавший компанию в 1985 г. на основе компании Wire and Plastic Products, объявил о своей отставке в пятницу, 14 апреля. Новости о внезапной отставке Соррелла, руководившего WPP на протяжении 33 лет, стали шоком для многих инвесторов. Котировки WPP plc на Лондонской фондовой бирже упали на 6,5%.

Поводом для отставки, наиболее вероятно, стало внутреннее расследование WPP в отношении Мартина Соррелла. О проведении расследования со ссылкой на источники в компании 4 апреля сообщило издание Wall Street Journal. Было заявлено о том, что в отношении Соррелла ведется расследование по подозрению в «нецеловом расходовании средств компании» и «неподобающем поведении».

WPP является крупнейшей в мире рекламно-коммуникационным холдингом. Компания представлена 112 странах мира, общий штат сотрудников WPP и ее дочерних подразделений превышает 200 тыс. человек.

После отставки Соррелла в СМИ появились прогнозы на тему возможного разделения WPP на несколько отдельных компаний. Об этой возможности заявили ряд экспертов в комментариях агентству Bloomberg и изданию Guardian.

Многие аналитики отмечают, что произошедшее будет иметь глобальные последствия для всего рынка рекламы. В комментариях агентству Reuters бывший глава рекламно-коммуникационного холдинга Havas Дэвид Джонс заявил о том, что «никто не сможет удержать компанию, которую построил Соррелл».

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Никто не может удержать эту компанию вместе так, как это удавалось ему, потому что он создал её. Это падение императора и, я думаю, оно не только приведет к падению империи, но и будет иметь масштабные последствия для всей рекламной индустрии». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]