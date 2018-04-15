В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку написали 40 человек

ОТТАВА , 15 апреля. / ТАСС /. 40 человек приняли участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Торонто, которая проводилась в городе уже в шестой раз. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщила лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова.

"В этом году у нас на диктант записалось рекордное число участников — 70 человек, но до места проведения акции добрались лишь 40 из них. В Торонто с самого утра идет сильнейший ледяной дождь, дороги находятся в ужасном состоянии, и многие просто не смогли доехать, — сказала она. — Те, кто до нас добрались, можно сказать, настоящие герои, у которых тяга к русскому языку оказалась выше обстоятельств". По ее словам, «школьники» собрались в «Русском доме» Торонто, а диктовала им текст филолог Наталья Ананьева, которая преподает в частных русских школах Торонто.

Суворова отметила, что 30 из 40 участников были молодыми людьми. «При этом 10 из них писали диктант в прошлом году, а остальные пришли к нам впервые. Приятно, что молодежь интересуется русским языком», — добавила собеседница агентства. Она напомнила, что в 2017 году Тотальный диктант в Торонто написали рекордные 45 участников, а впервые в этом городе такая акция прошла в 2013 году.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме свободного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В этом году его пишут на всех шести континентах, в том числе сотрудники полярных станций, космонавты на Международной космической станции, альпинисты и пассажиры самолетов. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.