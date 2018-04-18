В Москве стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018 

Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Этап продлится до дня финального матча турнира, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Билеты можно будет купить онлайн. Кроме того, с 1 мая билеты будут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА. Билеты будут распределять в порядке очереди. Болельщикам советуют направить заявку на покупку, поскольку наиболее востребованные билеты могут быть распроданы в кратчайшие сроки.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Москва является главным городом чемпионата. В столице пройдет церемония открытия чемпионата, финал, а также значительное число матчей. Проходить матчи будут на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена». 21-й чемпионат мира по футболу станет первым для России — наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата. Более того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии и впервые на территории бывшего Советского Союза.