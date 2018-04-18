Ещё
В Москве стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018 

Управа района Черемушки 56 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Этап продлится до дня финального матча турнира, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Билеты можно будет купить онлайн. Кроме того, с 1 мая билеты будут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА. Билеты будут распределять в порядке очереди. Болельщикам советуют направить заявку на покупку, поскольку наиболее востребованные билеты могут быть распроданы в кратчайшие сроки.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Москва является главным городом чемпионата. В столице пройдет церемония открытия чемпионата, финал, а также значительное число матчей. Проходить матчи будут на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена». 21-й чемпионат мира по футболу станет первым для России — наша страна в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата. Более того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии и впервые на территории бывшего Советского Союза.
Управа района Черемушки: последние новости
«Хорошее настроение» приняло участие в «Весенней неделе добра» «Тотальный диктант» в Москве прошел без сбоев На Москву надвигаются затяжные дожди
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением86
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США305
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение