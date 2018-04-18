В Москве стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018

Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Этап продлится до дня финального матча турнира, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Билеты можно будет купить онлайн. Кроме того, с 1 мая билеты будут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА. Билеты будут распределять в порядке очереди. Болельщикам советуют направить заявку на покупку, поскольку наиболее востребованные билеты могут быть распроданы в кратчайшие сроки.