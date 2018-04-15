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Криптовалюту в Москве можно купить в обменниках и банкоматах
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Криптовалюту в Москве можно купить в обменниках и банкоматах 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
В последние месяцы ажиотажный интерес населения к криптовалюте поутих, но сходить на нет пока не собирается. Для тех, кто не дружит с компьютерами, но все же не прочь иметь на черный день немного крипты, московские предприниматели приготовили кое-что любопытное. Оказалось, что «биткоин», «эфир» и массу других криптовалют в Москве можно купить, просто посетив обменный пункт или специальный банкомат.
На начало апреля 2018 в Москве действуют 15 точек, в которых можно расстаться с обыкновенными деньгами, обменяв их на цифровые активы. Так утверждает приложение Bitmap, имеющееся как для Android, так и для iOS. Обеспечивает работу таких банкоматов компания RusBit. Кроме уже упоминавшихся Bitcoin и Ethereum в обменниках в Москве можно купить такие криптовалюты как litecoin, dash, monero.
Однако просто так прийти и купить криптовалюту не получится. Заявку нужно оформлять заранее, указывая время посещения обменника и сумму. Минимальный порог обзаведения криптоактивами не слишком высок, 600 рублей, а максимально клиенту могут продать криптовалюты на три миллиона. Источник сообщил, что аналогичные пункты обмена открываются и в других городах.
Напомним, что на минувшей неделе посетители курского вокзала в Москве обратили внимание на обменник с названием «Сберкоин», продающий «биткоин» за рубли. К банку с похожим названием отношения он не имеет. За все время работы, как говорят информированные источники, в обменнике была проведена только одна операция.
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