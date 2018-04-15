Не вывозит

Илон Маск — герой нашего времени, возможно, главный новатор современности. Гений пиара помогает ему превращать убыточную компанию в законодателя моды с многомиллиардной капитализацией. Маск делает то, чего до него никто и никогда не делал, параллельно превращая это в увлекательное реалити-шоу. Детище Маска — производитель электрокаров Tesla — регулярно ходит по краю, то срывая дедлайны, то попадая в неприятные истории. Драма с капитализацией в 50 миллиардов долларов — в материале «Ленты.ру»

В апреле 2016 года Tesla презентовала электромобиль Model 3, призванный развеять миф о космической дороговизне и недоступности футуристичных спорткаров. Цена в 35 тысяч долларов — далеко не самое бюджетное предложение на авторынке, но эта цифра как минимум вдвое ниже предыдущих ценников Tesla. Для сравнения стоимость Model X в базовой комплектации превышает 80 тысяч долларов, а стартовая цена Model S начинается от 75 тысяч. У Model 3 были все предпосылки для того, чтобы стать первым массовым продуктом компании — летом 2017 года количество предварительных заказов на автомобиль, обеспеченных возвратным депозитом в тысячу долларов, перевалило за полмиллиона — это примерно в два раза больше, чем общее количество автомобилей, реализованных компанией за весь период своего существования.

Сам Маск тогда обещал, что к декабрю 2017 года компания сможет достичь рекордных темпов производства — 20 тысяч Model 3 в месяц. Достигать столь высоких показателей глава Tesla даже пообещал в атмосфере «производственного ада». Однако столь амбициозная цель не достигнута до сих пор — по состоянию на 13 апреля с конвейера завода сошли всего лишь 15,5 тысячи новеньких электрокаров. На сегодняшний день Tesla собирает 2332 машины в неделю или чуть более 9 тысяч автомобилей в месяц — Tesla катастрофически отстает от заявленного графика и при нынешних условиях сможет удовлетворить полмиллиона заказчиков только через четыре года.

Выходит, что глава компании сам же и подложил себе свинью своими громкими обещаниями, но это не останавливает Маска — он тиражирует новые и новые обещания. Например, недавно в беседе с подписчиком в Twitter он пообещал выпустить полноприводную Tesla Model 3 уже летом.

Одним из факторов, затормозивших производственный процесс, стала проблема на «Гигафабрике» в штате Невада , выпускающей аккумуляторные батареи для Tesla, — производственные возможности завода оказались сильно ограничены. Критики утверждали, что амбиции Маска даже привели к мировому дефициту аккумуляторов. Японская компания Panasonic, снабжающая завод Tesla, даже была вынуждена отправить в США все запасы аккумуляторов, чтобы производство электромобилей вошло в график.

В конце января выяснилось, что батареи для машин будущего буквально «клепают» вручную. Один из сотрудников завода рассказал, что автоматизированная линия на «Гигафабрике» еще сырая, и при малейшей поломке встает все производство, а качество изделий, по его словам, не отвечает стандартам. Кроме того, менеджеры, отвечающие за контроль качества, не обладали достаточным опытом и не справлялись со своей работой. Урегулированы ли эти проблемы на сегодняшний день — неизвестно, но компания продолжает сталкиваться с производственными проблемами.

Наконец, в феврале Маск был вынужден признать, что компания не может выйти на запланированный объем производства Model 3 из-за того, что задерживаются поставки нужного оборудования из Германии . А в конце марта стало известно, что Tesla решила отозвать 123 тысячи электромобилей Model S, выпущенных до 2016 года, из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Tesla возложила ответственность за конфуз на поставщика оборудования. Маску откровенно повезло, что ни один из случаев брака не привел к происшествиям или несчастным случаям. Также в марте компания объявила об отзыве еще 9 тысяч электромобилей Model S на китайском рынке из-за возможных дефектов в работе механизма рулевой рейки.

Удача, правда, следует за Илоном Маском не всегда — избежать репутационных издержек из-за аварий не удается даже гению пиара. Например, в конце марта стало известно о смертельном ДТП в Калифорнии с участием Tesla Model X. Автопилот электромобиля потерял управление на трассе, в результате чего машина врезалась в отбойник и загорелась. В ходе расследования выяснилось, что погибший на месте водитель не держал руки на руле за несколько секунд до аварии, хотя электромобиль посылал звуковые предупреждения.

Похожая ситуация случилась весной 2016 года во Флориде. Авария, закончившаяся летальным исходом, как выяснилось, также произошла по вине самого водителя, игнорировавшего предупреждения об опасности. В конце января этого года Model S, ехавшая на автопилоте, на полном ходу врезалась в пожарную машину на трассе в Калифорнии. Тогда, правда, никто не пострадал.

Несмотря на то что подобные инциденты случаются зачастую по вине самих водителей, они порождают волну негатива в адрес Tesla, особенно с учетом обещанного со стороны компании беспрецедентного уровня безопасности в электромобилях. Более того, нередко возникали ситуации, когда электрокары вспыхивали и сгорали буквально на глазах у своих владельцев. В подобной ситуации оказались владельцы Tesla из США, Мексики Норвегии . И если в первых двух случаях автомобиль загорался в результате ДТП, то в норвежском Гьерстаде Tesla загорелась прямо на станции быстрой зарядки. Проблема пожарной безопасности кроется в литий-ионных батареях с высокой емкостью, используемых в автомобилях Tesla, которые в случае механических повреждений или повышенной нагрузки склонны к перегреву, возгоранию и даже взрыву. Соответственно риск пожара при авариях электрокаров многократно возрастает по сравнению с бензиновыми автомобилями.

В конце марта Tesla обнародовала подробности о вышеупомянутой недавней аварии, повлекшей смерть водителя и находящейся в стадии расследования, что вызвало недовольство со стороны Национального совета по безопасности на транспорте США. Настолько, что с этой ситуацией увязали пятипроцентное падение акций компании на фондовой бирже 2 апреля. В числе других причин обвала называют и волнительное ожидание инвесторами данных об объеме производства Model 3, и масштабный отзыв автомобилей, и вердикты рейтинговых агентств.

Так, агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Tesla с уровня B2 до В3 с негативным прогнозом и предупредило, что он может упасть еще ниже. Аналитики недовольны существенной задержкой в темпах производства Model 3. Вдобавок автопроизводитель испытывает проблемы с ликвидностью из-за отрицательного денежного потока. По предварительным расчетам аналитиков, деньги на счетах компании иссякнут уже к концу этого года. В то же время агентство S&P характеризует долговые обязательства Tesla как «неинвестиционные» или «мусорные», а также «высоко спекулятивные».

В целом по итогам марта акции Tesla упали на рекордные 22,4 процента, последний раз такой резкий спад был зафиксирован в декабре 2010 года. В 2017 году компания понесла рекордные убытки, ее чистые потери превысили два миллиарда долларов. На этом фоне первоапрельская шутка Илона Маска выглядит весьма самоуверенно. Миллиардер тогда объявил в Twitter о банкротстве своей компании. В последующем твите говорилось, что «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, окруженный бутылками „Теслакиллы“. В „доказательство“ была опубликована фотография, на которой миллиардер лежит у колеса автомобиля Tesla, укрывшись картонкой.

В каждой шутке есть доля правды, а в данном случае эта доля даже слишком велика. Производитель электрокаров продолжает отставать от своих производственных целей, и если инвесторы потеряют уверенность в Tesla, то привлечь дополнительные средства на фондовом или долговом рынке с учетом „мусорных“ рейтингов может оказаться непросто. Компания остается убыточной уже на протяжении долгого времени, но при этом живет — и живет неплохо, во многом за счет государственных субсидий. Еще в 2015 году сумма дотаций на эксперименты Маска подбиралась к 5 миллиардам долларов.