20 неожиданных штук с AliExpress. Клавиатура для PUBG?

Клавиатура для PUBG?Перед выходными хочется порадовать себя новыми полезными штуками и закупиться годными гаджетами. Предлагаем посетить AliExpress и выбрать подходящие товары.

Мы собрали самые стоящие предложения недели.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Bluetooth динамик Anker

Очень мощный динамик умеет воспроизводить музыку со смартфона, карт памяти или подключенного по кабелю устройства.

Цена: 1 912 руб., купить с кэшбеком

2. Аналог AirPods

Недорогие наушники с зарядным кейсом. Есть черная и белая расцветки.

Цена: от 1 071 руб., купить с кэшбеком

3. Кистевой эспандер

Удобный тренажер с регулируемым уровнем нагрузки.

Цена: 235 руб., купить с кэшбеком

4. Подставка для часов

Компактный органайзер для тех, у кого много аксессуаров.

Цена: 132 руб., купить с кэшбеком

5. Компактный массажер

Поможет снять стресс после тяжелого рабочего дня.

Цена: от 190 руб., купить с кэшбеком

6. Мелкорезка

Быстро измельчит овощи, фрукты или мясо. В комплекте множество насадок.

Цена: от 1 192 руб., купить с кэшбеком

7. Монокуляр

Увеличительный прибор с 16-кратным зумом позволит увидеть самые отдаленные объекты.

Цена: 571 руб., купить с кэшбеком

8. Штатив

Удобный штатив для камеры или смартфона, регулируется во всех плоскостях.

Цена: от 958 руб., купить с кэшбеком

9. Теплая кепка

Пригодится в дождливую или ветреную погоду.

Цена: 424 руб., купить с кэшбеком

10. Вакууматор

Позволяет держать продукты в свежести.

Цена: от 1 216 руб., купить с кэшбеком

11. Семена лимонного дерева

Набор из нескольких семян для выращивания лимонов дома, на грядке или даче.

Цена: 25 руб., купить с кэшбеком

12. Солнцезащитные очки

Большой выбор стильных очков с разным цветом стекол.

Цена: от 191 руб., купить с кэшбеком

13. Кроссовки

Удобная обувь на каждый день для тех, кто много ходит или бегает.

Цена: 1 380 руб., купить с кэшбеком

14. Часы с плетеным браслетом

Стильные кварцевые часы с тонким плетеным браслетом.

Цена: 1 212 руб., купить с кэшбеком

15. Портативные весы

Бытовые карманные весы для взвешивания продуктов и вещей.

Цена: 422 руб., купить с кэшбеком

16. Необычный фотоальбом

Оригинальная фотокнига в стиле киношной «хлопушки».

Цена: 770 руб., купить с кэшбеком

17. Домашняя метеостанция

Умеет предсказывать погоду на ближайшие несколько дней.

Цена: 1 338 руб., купить с кэшбеком

18. Клавиатура для PUBG

Пригодится новичкам, чтобы быстрее привыкнуть к управлению.

Цена: 1 250 руб., купить с кэшбеком

19. Кухонные весы

Незаменимый кухонный прибор для взвешивания ингредиентов.

Цена: 414 руб., купить с кэшбеком

20. Олдскульные часы

Старомодные часы с цепочкой и открывающейся крышкой.

Цена: 845 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Погоди: не забудь заглянуть в наш Telegram, ведь там есть еще несколько классных штук.