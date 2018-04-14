20 неожиданных штук с AliExpress. Клавиатура для PUBG? 

Клавиатура для PUBG?Перед выходными хочется порадовать себя новыми полезными штуками и закупиться годными гаджетами. Предлагаем посетить AliExpress и выбрать подходящие товары.
Мы собрали самые стоящие предложения недели.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Bluetooth динамик Anker
Очень мощный динамик умеет воспроизводить музыку со смартфона, карт памяти или подключенного по кабелю устройства.
Цена: 1 912 руб., купить с кэшбеком
2. Аналог AirPods
Недорогие наушники с зарядным кейсом. Есть черная и белая расцветки.
Цена: от 1 071 руб., купить с кэшбеком
3. Кистевой эспандер
Удобный тренажер с регулируемым уровнем нагрузки.
Цена: 235 руб., купить с кэшбеком
4. Подставка для часов
Компактный органайзер для тех, у кого много аксессуаров.
Цена: 132 руб., купить с кэшбеком
5. Компактный массажер
Поможет снять стресс после тяжелого рабочего дня.
Цена: от 190 руб., купить с кэшбеком
6. Мелкорезка
Быстро измельчит овощи, фрукты или мясо. В комплекте множество насадок.
Цена: от 1 192 руб., купить с кэшбеком
7. Монокуляр
Увеличительный прибор с 16-кратным зумом позволит увидеть самые отдаленные объекты.
Цена: 571 руб., купить с кэшбеком
8. Штатив
Удобный штатив для камеры или смартфона, регулируется во всех плоскостях.
Цена: от 958 руб., купить с кэшбеком
9. Теплая кепка
Пригодится в дождливую или ветреную погоду.
Цена: 424 руб., купить с кэшбеком
10. Вакууматор
Позволяет держать продукты в свежести.
Цена: от 1 216 руб., купить с кэшбеком
11. Семена лимонного дерева
Набор из нескольких семян для выращивания лимонов дома, на грядке или даче.
Цена: 25 руб., купить с кэшбеком
12. Солнцезащитные очки
Большой выбор стильных очков с разным цветом стекол.
Цена: от 191 руб., купить с кэшбеком
13. Кроссовки
Удобная обувь на каждый день для тех, кто много ходит или бегает.
Цена: 1 380 руб., купить с кэшбеком
14. Часы с плетеным браслетом
Стильные кварцевые часы с тонким плетеным браслетом.
Цена: 1 212 руб., купить с кэшбеком
15. Портативные весы
Бытовые карманные весы для взвешивания продуктов и вещей.
Цена: 422 руб., купить с кэшбеком
16. Необычный фотоальбом
Оригинальная фотокнига в стиле киношной «хлопушки».
Цена: 770 руб., купить с кэшбеком
17. Домашняя метеостанция
Умеет предсказывать погоду на ближайшие несколько дней.
Цена: 1 338 руб., купить с кэшбеком
18. Клавиатура для PUBG
Пригодится новичкам, чтобы быстрее привыкнуть к управлению.
Цена: 1 250 руб., купить с кэшбеком
19. Кухонные весы
Незаменимый кухонный прибор для взвешивания ингредиентов.
Цена: 414 руб., купить с кэшбеком
20. Олдскульные часы
Старомодные часы с цепочкой и открывающейся крышкой.
Цена: 845 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Погоди: не забудь заглянуть в наш Telegram, ведь там есть еще несколько классных штук.