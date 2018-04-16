Трамп собрал более 28 миллионов долларов на кампанию по переизбранию

По итогам прошлого года на счетах комитета по сбору средств в избирательный фонд было уже 22 миллиона долларов. За первый квартал 2018 года общая сумма выросла на 10 миллионов долларов.

3,9 миллиона уже потрачены на различные нужды. В том числе, деньги пошли на изготовление красных бейсболок с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой").

Трамп подал документы на переизбрание президентом в Федеральную избирательную комиссию США в тот же самый день, когда впервые вступил в должность главы государства.

Следующие выборы намечены на ноябрь 2020 года.