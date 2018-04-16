Ещё
Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп насобирал на переизбрание президентом США 28 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 16 апреля 2018
Фото: Версия
Глава Белого дома Дональд Трамп собрал на свою кампанию 2020 года по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов уже свыше 28 млн долларов, сообщили его представители из комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».
Там уточнили, что только за первый квартал 2018 года в фонд поступили пожертвования на общую сумму 10 млн долларов, передает ТАСС.
Кроме того, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось 22 млн долларов, однако около 4 млн долларов пришлось потратить на изготовление бейсболок с фирменным слоганом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), кружек и прочих сувениров с символикой.
Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в тот же самый день, когда вступил в должность президента — 20 января 2017 года.
Напомним, в январе Белый дом объявил о решении Трампа переизбираться на второй срок. Ранее Трамп сам заявлял о намерении баллотироваться на второй срок и даже сочинил слоган для избирательной кампании 2020 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване Угроза новых санкций США не изменит позицию России, заявили в МИД Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку США и союзников в Сирии
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию35
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку83
Российский «Панцирь» отбил атаку США758
Путин придумал способ победить коррупцию327
Названа страна, предположительно атаковавшая Сирию11
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение