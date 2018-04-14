Свыше 700 человек поучаствовали в «Тотальном диктанте» в РЭУ имени Плеханова в Москве

Плехановский университет третий год подряд стал площадкой проведения международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», в ней приняли участие 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

«Были задействованы сразу две площадки, на которых более 700 человек проверили свои знания русского языка в стенах ведущего экономического вуза. Диктовали текст в кампусе на Стремянном певица, заслуженная артистка России Зара, а в корпусе на Нежинской — певица и телеведущая Юлия Ковальчук », — говорится в сообщении.

Самой юной участницей «Тотального диктанта» на площадках университета в текущем году стала школьница 8 лет, а самой взрослой участнице оказалось 72 года.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея акции родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».