Stop Macron: «Непокорившаяся Франция» устроила антипрезидентский митинг

Марселе в субботу проходит акция под лозунгом «Stop Macron». Она направлена против политики президента Франции Эммануэля Макрона . В ней принимают участие представители профсоюзов и лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» (France insoumise) Жан-Люк Меланшон.

Политик выступил перед собравшимися с речью, заявив, что его присутствие носит политический характер. Меланшон перечислил основные требования участников акции. В их числе — повышение уровня жизни людей, занятых, в частности, в медицинской сфере и на транспорте.