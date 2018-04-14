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Stop Macron: «Непокорившаяся Франция» устроила антипрезидентский митинг
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Stop Macron: «Непокорившаяся Франция» устроила антипрезидентский митинг 

Вести.Ru 1 час назад
В Марселе в субботу проходит акция под лозунгом «Stop Macron». Она направлена против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В ней принимают участие представители профсоюзов и лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» (France insoumise) Жан-Люк Меланшон.
Политик выступил перед собравшимися с речью, заявив, что его присутствие носит политический характер. Меланшон перечислил основные требования участников акции. В их числе — повышение уровня жизни людей, занятых, в частности, в медицинской сфере и на транспорте.
Во Франции в течение долгого времени проходят забастовки железнодорожников, которые выступают против планируемой правительством реформы железнодорожной компании SNCF, напоминает РИА Новости. Самая масштабная акция протеста железнодорожников за всю историю страны прошла 10 апреля.
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