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На билеты нескольких автобусов псковского направления начала действовать 40-процентная скидка
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На билеты нескольких автобусов псковского направления начала действовать 40-процентная скидка 

Псковская губерния 55 минут назад
На ряд автобусов, проходящих по территории Псковской области, начала действовать акция, дающая скидку на билет в размере 40 процентов — об этом сообщает издание «Карповка». Акция будет действовать с 10 апреля по 6 мая. Она распространяет свое действие на автобусы, выполняющие определенные маршруты, в частности, автобус №63, который едет из Санкт-Петербурга до Луги и Пскова. На автобус №66, который выполняет маршрут Санкт-Петербург — Луга — Порхов — Дно. Также акция действует также в автобусах: №67 Санкт-Петербург — Луга — Порхов — Бежаницы — Локня — Великие Луки; №69 Санкт-Петербург — Луга — Плюсса — Струги Красные; №68 Санкт-Петербург — Кингисепп — Сланцы — Гдов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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