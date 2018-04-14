Костромские предприятия познакомят школьников со своей работой

Костромской области более 150 предприятий и организаций примут участие в акции «Неделя без турникетов» с 16 по 22 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Школьники узнают о работе предприятий и профессиях, по которым здесь можно работать.

В акции примут участие крупные промышленные объекты — костромской завод автокомпонентов, галичский автокрановый завод. Откроют двери и небольшие организации — крестьянско-фермерские хозяйства.

Также ребята могут принять участие в конкурсе на лучшие фото и видео в социальных сетях, которые они снимут во время «Недели без турникетов». Их нужно выкладывать с хэштегами #НеделяБезТурникетов, #СоюзМаш, #Росмолодежь, название региона и название предприятия.

Акция стартует 16 апреля в 13:00 на базе Костромского торгово-экономического колледжа.