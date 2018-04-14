«Россию ждет розовый понедельник»

Эксперт: «После ударов по Сирии Россию ждет не черный, а розовый понедельник»

Что случилось ночью в Сирии ? В российском Минобороны рассказали подробности операции Британии, Франции США . Удары наносились с трех направлений, но не представляли угрозы для российских военных. Использовалось почти вдвое больше ракет, чем при прошлогоднем американском ударе по сирийской авиабазе Шайрат. Как на удары отреагирует российский рынок?

Евгений Коган, управляющий директор компании «Московские партнеры»:

«Я не думаю, что нам стоит ждать «черный понедельник», скорее, может быть, это будет даже «зеленый понедельник» или какой-нибудь «розовенький», короче, я не жду каких-то потрясений. Все поставили дежурную галочку. Американцы наказали супостата, показали «кузькину мать», сколотили коалицию. С другой стороны, наши подтвердили силу нашего оружия, что даже сирийцы сумели сбить на нашем оружии какие-то ракеты. Рынки вздохнут, что самое страшное уже произошло, никакой конфронтации между великими державами не было, все вроде при своем, и, может, еще рубль укрепится, и рынок наших акций может подрасти».

Удары сил США, Британии и Франции по объектам в Сирии произошли около четырех утра по московскому и по сирийскому времени. Как позднее сообщили в Минобороны России, по трем целям в Сирии было выпущено более 100 ракет. Утверждается, что при атаке использовались корабли ВМФ США, стратегические бомбардировщики B-1 и тактическая авиация.

По данным ведомства, крылатые ракеты вылетели в сторону сирийских целей с трех направлений: с запада, юга и юго-востока из акватории Средиземного моря, со стороны Красного моря и от американской базы ат-Танф близ границы Сирии и Иордании . Благодаря такой географической конфигурации, западным ракетам удалось избежать попадания в зону действия российских ПВО, сконцентрированных в Латакии на северо-западе Сирии.

В российском Минобороны подтвердили, что угрозы для российских военных они не представляли. По данным ведомства, в отражении ракетного удара были задействованы средства ПВО сирийской армии: С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», более 30 лет назад изготовленные в СССР. Сирийские военные заявили, что им удалось сбить «значительную часть» ракет, хотя подтверждения этой информации нет.

Целями американо-франко-британской операции стали лаборатория, склад и командный центр правительственных войск. На Западе объекты считают значимыми для предполагаемой химической программы Асада . В российском Минобороны сообщили, что среди целей также был военный аэродром Думайр, однако все выпущенные по нему ракеты были перехвачены.

«Это не первая фаза, а единственная, операция проведена в одну фазу. Цели, которые были поставлены, достигнуты. Целью этой операции было уничтожение химоружия Башара Асада. Все самолеты уже вернулись. Большая часть химического арсенала уничтожена».

«Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись. Считаем, что данный удар не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе».