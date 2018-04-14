УАЗ повысил расценки на автомодели «Патриот» и «Пикап»

Согласно самой свежей информации от автоаналитиков «Автостата» УАЗ в апреле изменил в сторону повышения расценки сразу на две популярные автомодели: «Патриот» и «Пикап». Изменения коснулись только автомодели 2018 г.в.

Отечественный вседорожник УАЗ «Патриот» на 20000 руб. стал дороже. Сегодня такую автомодель можно приобрести за 719-919000 рублей.

УАЗ «Пикап» 21000 рублей прибавил к стоимости во всем модельном ряду. Исключение составила лишь базовая модификация, ценник которой вырос аж на 50000 руб. Автодилеры теперь предложат такую машину от 749000 руб.

"Пикап" в максимальном наполнении опциями по свежему актуальному прайсу оценивается в 1065000 российских рублей.

Забавным является тот факт, что цены на УАЗ «Пикап» в 2018 году уже однажды пересматривались. Это произошло в феврале. С одной только разницей, что тогда цена наоборот снизилась.

Конечно коммерция — дело мутное. Но стратегия УАЗовских менеджеров, мягко говоря, немного не улавливается.