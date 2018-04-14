Жители Невинномысска задолжали за отопление 170 миллионов рублей 

Администрация Невинномысска констатирует: многие горожане не платят за отопление, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.
Сотрудники администрации города подвели итоги отопительного сезона.
Зафиксировано более 200 утечек, но их благополучно устранили.
Гораздо хуже ситуация с оплатой услуг тепловиков.
Общий долг неплательщиков составил 170 млн рублей.
С начала 2018 года задолженность за тепло в городе выросла на 45 млн рублей.
Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления в Ставрополе и других населенных пунктах края отопление отключили на 2-3 дня раньше, чем предписывает закон.