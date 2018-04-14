Жители Невинномысска задолжали за отопление 170 миллионов рублей

Администрация Невинномысска констатирует: многие горожане не платят за отопление, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии.

Сотрудники администрации города подвели итоги отопительного сезона.

Зафиксировано более 200 утечек, но их благополучно устранили.

Гораздо хуже ситуация с оплатой услуг тепловиков.

Общий долг неплательщиков составил 170 млн рублей.

С начала 2018 года задолженность за тепло в городе выросла на 45 млн рублей.