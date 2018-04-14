Прогноз: рублю сулят неделю передышки

Москва, 14 апреля — «Вести. Экономика» После чрезвычайно волатильной и волнительной текущей недели, следующая может стать более спокойной для рубля, полагают эксперты. Хотя и не исключают нового витка эскалации — на фоне обострения санкционного противостояния и сохраняющейся напряженности в Сирии.

Против геополитического лома

Итак, после резкого ослабления в первой половине недели — на фоне новых американских санкций против РФ и обострения внешнеполитических рисков, с угрозой их перерастания в вооруженный конфликт между США и Россией в Сирии — далее рубль все-таки взялся оспорить нисходящий тренд, как и предполагалось в нашем предыдущем прогнозе. В результате, накануне достигавшая отметки в 65 руб. /$, российская валюта в пятницу к 15:30 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами «завтра» фиксировалась на отметке 61,7175 при фьючерсах на нефть Brent $71,98 за баррель. Неделей ранее регистрировались аналогичные показатели в 57,79 руб. /$ и $68,36. Как констатировал начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских, резкое обострение обстановки в начале недели, когда одновременно с новым пакетом санкций от США и обсуждением возможности ограничений на работу американских резидентов с российскими ОФЗ подошла к критической черте ситуация вокруг Сирии, в последние дни получило некоторую разрядку. Так, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о нежелательности ограничений в отношении ОФЗ РФ, а также в условиях успешного освобождения пригородов Дамаска и ожидаемого с 14 апреля начала работы инспекторов ОЗХО (в сирийском городе Дума, где, по утверждению представителей Вашингтона, Лондона и Парижа, была совершена химатака, что опровергается Дамаском и Москвой) снизило вероятность скорого удара западной коалиции. И реакция рынков не заставила себя ждать: уже в четверг рубль отыграл вверх около 5% относительно низов 11 апреля. После некоторого снижения геополитической напряженности рыночные игроки вспомнили также о выросших ценах на нефть — факторе, который в период внешнеполитической эскалации был временно смещен с первых позиций по важности влияния, подчеркнул Подлевских. Последние события, заметил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, существенно сказались на инвестиционных потоках и перевесили традиционное воздействие нефтяных цен. ∎Возможно, пройдет какое-то время до того, как рынок придет в равновесие. Перед тем, как предположить, что рубль вновь начнет двигаться вслед за ценами на нефть, я бы посмотрел, что будет с доходностью российских долговых бумаг, номинированных в долларах США — вернется ли она на прежний уровень?∎ — рекомендовал Харди.

Как он уточнил, рубль может вернуться к отметке около 60 за доллар, если не будет новых санкций. Однако последние события могут оказать на инвесторов достаточно сильное влияние, чтобы обесценить их интерес к российским активам на длительный период. ∎Я очень удивлюсь, если в ближайшее время доллар снова будет стоить 56-58 рублей∎, — оговорил главный валютный стратег Saxo Bank.

Против нефтяного рынка

Также ссылаясь на ∎последние события∎, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заверил, что воздействие нефтяных цен на российскую валюту остается. Однако геополитические факторы, в связи с последними событиями, были сильнее, чем баррель. Когда успокоится внешнеполитический фон, продолжится «битва» дорогой нефти со снижающимися ставками. При этом, стартующий с понедельника, налоговый период способен оказать некоторую поддержу рублю, но этот фактор сейчас находится на третьем месте по значимости — после твиттера и цен на нефть. В нынешних условиях, которые отличаются сильной волатильностью в твиттере и соцсетях, транслирующих геополитическую напряженность, делать прогнозы крайне сложно. Тем более, при наличии инерции также в нервной реакции рынков. Скорее всего, определил Табах, без новых «полетов черного лебедя» и до момента стабилизации ситуации национальная валюта будет находиться в коридоре 60-62 руб. /$. При нормализации обстановки и сохранении нефтяных цен до майских праздников возможно будет увидеть движение рубля ниже 60руб. /$. Хотя фундаментальные факторы (связанные со скоростью изменения ставок в США и России) не позволят рублю расти, при том, что и высокая цена на нефть, очевидно, окажется временным явлением. ∎Мы прогнозируем, что и летом увидим сходные значения в районе 60-61 рубля за доллар∎, — резюмировал главный экономист «Эксперт РА». Вариантов дальнейшей радикализации обстановки вокруг нашей страны, добавил Николай Подлевских, по-прежнему остается очень много. даже вне зависимости от того, что в последнее время поиск убедительных поводов для этого не слишком часто ∎омрачался∎ настоящим успехом. И вероятно, произошедший на этой неделе обвал рубля послужит предвестником его будущего долгосрочного снижения. Но представляется, что следующая неделя окажется более спокойной для российской валюты. Рубль, скорее всего, будет тяготеть к диапазону 60-62 руб. /$. При этом его силе поспособствуют не только продемонстрировавшие на днях максимальные уровни рублевые цены на нефть, но и начинающийся налоговый период, конкретизировал начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». Следует отметить, что в условиях усилившегося внешнего давления определенную поддержку рублю также оказала приостановка покупки валюты для Минфина ЦБ РФ из-за повышенной волатильности. Но, несмотря на паузу, пока регулятор не видит рисков того, что месячный план по закупке валюты в рамках бюджетного правила не будет выполнен, сообщил журналистам замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин. Говоря о необходимых на сегодня мерах правительства, Антон Табах отметил, в частности, что при усиливающемся санкционном давлении требуется решить вопрос о поддержке пострадавших компаний (точнее, их сотрудников), а также о защите отечественной финансовой системы от односторонних действий США и ЕС. Возможно, сложившаяся ситуация также побудит «восточную» часть БРИКС перейти от слов к делу в области гармонизации финансовых рынков и создания альтернативы, в том числе в торговле ценными бумагами. ∎Реакция рынков на «бан» долларовых транзакций для санкционных компаний показывает, что пока сделано в этом направлении было мало∎, — сформулировал эксперт.

И против туманного ветра

Между тем, в пятницу руководители фракций и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли законопроект, предполагающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Проектом предусматривается приостановка сотрудничества с Соединенными Штатами в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях, а также введение запрета на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, вкупе с ограничениями на наем граждан США. Рассмотреть его предполагается на ближайшем думском заседании. По словам Володина, внеочередное заседание Совета ГД намечено на 16 апреля. На реализацию заявленного санкционного ответа Москвы, уверен главный редактор журнала ∎Россия в глобальной политике∎ Федор Лукьянов, несомненно, оперативно отреагируют в Вашингтоне. И это подразумевает переход к полномасштабной экономической войне, которую так любит президент США Дональд Трамп. То есть, в данном случае, российская сторона заступает на территорию Трампа, при этом обладая гораздо более скромным арсеналом для собственных мер. Тогда как в развитии ситуации вокруг Сирии, продолжил Лукьянов, напротив, имеется шанс избежать перехода к прямому столкновению сторон. Причем одним из факторов сдерживания, и в самом деле, способны выступить американские военные, которые, будучи профессионалами, лучше представляют возможные последствия нагнетания напряженности в подобной ситуации. В этом смысле, министр обороны США Джеймс Мэттис по прозвищу ∎Бешеный пес∎ выглядит более здравомыслящим, в сравнении с шарахающимся из стороны в сторону президентом, заключил главред журнала ∎Россия в глобальной политике∎. Остается напомнить, что, наряду с новым санкционным витком и продолжением сирийского сюжета, на следующей неделе (в среду) также ожидается заседание Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Накануне ОЗХО обнародовала отчет о расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подтвердив выводы Великобритании об использованном в Солсбери химическом веществе токсичного действия, отмеченного чистым составом. Впрочем, его происхождение эксперты не определили. Комментируя эти выводы, Вил Мирзаянов, именуюющий себя одним из создателей вещества под названием ∎Новичок∎, заявил, что его чистый состав может быть обусловлен производством (очисткой) в высококвалифицированной лаборатории. При том, что использовать данное вещество, которое быстро разлагается под воздействием влаги, в туманном влажном английском климате мог только идиот, рассказал СМИ Мирзаянов. Но и здесь есть очевидное противоречие: поскольку невозможно предположить, что высококвалифицированные специалисты, изготовившие ∎чистейшей воды∎ токсин, не знали о пагубном воздействии на него со стороны последней. Наталья Приходко