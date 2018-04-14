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Илон Маск снова пожаловался на чересчур высокую автоматизацию в Tesla
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Илон Маск снова пожаловался на чересчур высокую автоматизацию в Tesla 

RB.ru 52 минуты назад
Фото: RB.ru
«Да, чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой. Точнее, моей ошибкой. Людей недооценивают», — подчеркнул предприниматель.
Маск подтвердил свои сомнения относительно высокой автоматизации производства электрокаров, о которых ранее упоминал в беседе с CBS.
Он также уточнил, что выпуск новых электрокаров Model 3 задерживается на шесть-девять месяцев, три из которых уже прошли
При этом некоторые заказчики новой модели Tesla уже отказались от покупки электрокаров из-за задержки производства, признал глава компании.
В 2017 году Илон Маск уже отмечал, что трудности с производством Model 3 могли возникнуть из-за чрезмерной зависимости от эффективности роботов-сборщиков. В ноябре прошлого года Tesla объявила о покупке разработчика оборудования для автоматизации производства Perbix.
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