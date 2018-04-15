Илон Маск признал свою вину в срыве поставок Tesla Model 3

Руководитель американской автомобильной компании Tesla, занимающейся производством электрокаров — Илон Маск — заявил, что считает собственной ошибкой чрезмерную автоматизацию производства автомобилей его концерном.

Предприятие по выпуску машин Tesla по методу полного цикла расположено в штате Калифорния ( США ). Данный завод считается самым технологически продвинутым в мире среди предприятий, собирающих автомобили. В нем практически все процессы максимально автоматизированы.

По словам Маска, именно автоматизация производства стала главной проблемой, с которой компания столкнулась при выпуске бюджетного Model 3, поскольку из-за сложности сети конвейерные ленты не работали должным образом, что ударило по объемам производства. В итоге компания не смогла вовремя передать предзаказанные автомобили, из-за чего акции Tesla рухнули, а сама фирма оказалась на грани банкротства.

Теперь же руководитель «Тесла» сделал выводы из собственных ошибок и к третьему кварталу собирается увеличить производство Model 3 в три или четыре раза за счет отказа от автоматики в основных процессах сборки машин на своем заводе.