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Илон Маск признал свою вину в срыве поставок Tesla Model 3
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Илон Маск признал свою вину в срыве поставок Tesla Model 3 

Daily-Motor 53 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Руководитель американской автомобильной компании Tesla, занимающейся производством электрокаров — Илон Маск — заявил, что считает собственной ошибкой чрезмерную автоматизацию производства автомобилей его концерном.
Предприятие по выпуску машин Tesla по методу полного цикла расположено в штате Калифорния (США). Данный завод считается самым технологически продвинутым в мире среди предприятий, собирающих автомобили. В нем практически все процессы максимально автоматизированы.
По словам Маска, именно автоматизация производства стала главной проблемой, с которой компания столкнулась при выпуске бюджетного Model 3, поскольку из-за сложности сети конвейерные ленты не работали должным образом, что ударило по объемам производства. В итоге компания не смогла вовремя передать предзаказанные автомобили, из-за чего акции Tesla рухнули, а сама фирма оказалась на грани банкротства.
Теперь же руководитель «Тесла» сделал выводы из собственных ошибок и к третьему кварталу собирается увеличить производство Model 3 в три или четыре раза за счет отказа от автоматики в основных процессах сборки машин на своем заводе.
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