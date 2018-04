Илон Маск: излишняя автоматизация Tesla была ошибкой

В несвойственной для миллиардера манере покаяния, CEO Tesla Илон Маск признал, что компания чересчур усердно строит роботов для производства. «Чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой», написал Маск в Твиттере в ответ на вопрос репортера Wall Street Journal . «Люди недооценены». Также он добавил: «У нас была безумная, сложная сеть конвейерных лент. И она не работала, поэтому мы от нее избавились вообще».

Tesla столкнулась с общественным давлением из-за замедления производства своей Model 3, самого недорого автомобиля в линейке компании. Tesla не удалось выйти на поток производства в 2500 автомобилей в неделю, из-за чего расстроились инвесторы.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2018 г.

Неопределенность привела к колебаниям стоимости акций. Месяц назад акции компании торговались по 340 долларов, но с тех пор упали до 252 долларов. Все начало восстанавливаться лишь тогда, когда Маск пообещал, что компания выйдет в плюс уже в третьем или четвертом квартале.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2018 г.