Владельцы Камского моста снизили тарифы на проезд для легких грузовиков и микроавтобусов

Камбарка. Удмуртия . Снижен тариф на проезд по мостам через Каму и Буй для отдельных видов транспортных средств. Как сообщается на официальном сайте Региональной инвестиционной компании, акция начнет действовать с 18 апреля, срок окончания ее действия пока не назван.

В частности, стоимость проезда для среднегабаритного двухосного транспорта с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонн и высотой более 2,6 метров с учетом перевозимого груза через Каму составит 500 рублей, при старой цене 900 рублей. Судя по указанным параметрам, речь идет о легких грузовиках и микроавтобусах.

Проехать через Буй на таких же транспортных средствах будет стоить 350 рублей, при старой цене 550 рублей. Таким образом, проезд через оба мостовых перехода подешевеет с 18 апреля на 600 рублей.

Напомним, из-за низкого трафика через сданную в 2017 году переправу властям Удмуртии приходится доплачивать концессионерам строительства. В их пользовании мосты будут находиться 49 лет. Затем сооружения перейдут в собственность региона.