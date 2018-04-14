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Владельцы Камского моста снизили тарифы на проезд для легких грузовиков и микроавтобусов
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Владельцы Камского моста снизили тарифы на проезд для легких грузовиков и микроавтобусов 

ИА «Сусанин» 33 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Камбарка. Удмуртия. Снижен тариф на проезд по мостам через Каму и Буй для отдельных видов транспортных средств. Как сообщается на официальном сайте Региональной инвестиционной компании, акция начнет действовать с 18 апреля, срок окончания ее действия пока не назван.
В частности, стоимость проезда для среднегабаритного двухосного транспорта с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонн и высотой более 2,6 метров с учетом перевозимого груза через Каму составит 500 рублей, при старой цене 900 рублей. Судя по указанным параметрам, речь идет о легких грузовиках и микроавтобусах.
Проехать через Буй на таких же транспортных средствах будет стоить 350 рублей, при старой цене 550 рублей. Таким образом, проезд через оба мостовых перехода подешевеет с 18 апреля на 600 рублей.
Напомним, из-за низкого трафика через сданную в 2017 году переправу властям Удмуртии приходится доплачивать концессионерам строительства. В их пользовании мосты будут находиться 49 лет. Затем сооружения перейдут в собственность региона.
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