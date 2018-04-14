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В Нижегородской области состоится Всероссийская акция «Культурный минимум»
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В Нижегородской области состоится Всероссийская акция «Культурный минимум» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
15 апреля в Нижегородской области состоится акция «Культурный минимум». Мероприятие организовано Роскультцентром.
В Нижегородской области координатором «Культурного минимума» является Нижегородский экспериментальный театр NEXT. В рамках акции для молодежи и членов их семей организуются посещения культурных площадок региона.
Площадки в Нижегородской области, задействованные в проведении акции:
1) Мультимедийный выставочный проект «Россия — моя история», с 10.00 до 19.00 (ВЗАО «Нижегородская ярмарка», ул. Совнаркомовская, д.13)
2) Семейный квест «В поисках королевского рубина» по книгам Туве Янсона о муми-троллях, 11.00 (Нижегородская государственная областная детская библиотека)
3) Синематика в Рекорде: в 13.00 лекция, в 14.00 — показ фильма «Несколько дней из жизни Обломова» (Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, д.11/7)
Более подробная информация — на странице акции в социальных сетях https://vk.com/culture_min.
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