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В Орловском районе пройдёт акция «Обелиск»
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Российские истребители поднялись в небо Сирии

В Орловском районе пройдёт акция «Обелиск» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В рамках акции «Обелиск» 16 апреля будет благоустроено воинское захоронение вблизи поселка Малая Гать Орловского района, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Акция, в которой примут участие активисты молодежных патриотических организаций, поисковики, учащиеся, начнётся в 12.00. Все желающие смогут присоединиться к акции.
В пресс-службе отметили, что акция «Обелиск» по благоустройству военных захоронений проводится с 1 апреля по 1 июня 2018 года на территории города Мценска, Верховского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Орловского, Свердловского, Сосковского, Троснянского и Хотынецкого районов области.
В этот же день, 16 апреля, на воинском захоронении вблизи поселка Малая Гать в 14.00 состоится торжественное открытие Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018». «Вахта памяти» будет проходить с 20 апреля по 9 мая.
Сообщение В Орловском районе пройдёт акция «Обелиск» появились сначала на РИА 57.
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