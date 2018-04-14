В Орловском районе пройдёт акция «Обелиск»

В рамках акции «Обелиск» 16 апреля будет благоустроено воинское захоронение вблизи поселка Малая Гать Орловского района, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

Акция, в которой примут участие активисты молодежных патриотических организаций, поисковики, учащиеся, начнётся в 12.00. Все желающие смогут присоединиться к акции.

В пресс-службе отметили, что акция «Обелиск» по благоустройству военных захоронений проводится с 1 апреля по 1 июня 2018 года на территории города Мценска , Верховского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Орловского, Свердловского, Сосковского, Троснянского и Хотынецкого районов области.

В этот же день, 16 апреля, на воинском захоронении вблизи поселка Малая Гать в 14.00 состоится торжественное открытие Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018». «Вахта памяти» будет проходить с 20 апреля по 9 мая.