Криптовалютная биржа Coinsecure «потеряла» биткойны клиентов на сумму $3 млн

Индийская Bitcoin-биржа Coinsecure «потеряла» 438 биткойнов, принадлежащих ее пользователям. Согласно опубликованному на днях сообщению родительской компании Secure Bitcoin Traders Pvt, директор по безопасности биржи снял некоторую сумму с целью перевести деньги клиентам, однако «в процессе они куда-то пропали».

В общей сложности были утеряны биткойны на сумму в $3 547 745. Как сообщает The Register, криптовалюта была выведена с серверов Coinsecure 9 апреля текущего года. Пользователи почуяли неладное, когда 9 апреля сайт Coinsecure внезапно ушел в offline. Затем биржа перестала принимать депозиты, сославшись на установку обновлений.