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Криптовалютная биржа Coinsecure «потеряла» биткойны клиентов на сумму $3 млн
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Криптовалютная биржа Coinsecure «потеряла» биткойны клиентов на сумму $3 млн 

SecurityLab.ru 47 минут назад
Индийская Bitcoin-биржа Coinsecure «потеряла» 438 биткойнов, принадлежащих ее пользователям. Согласно опубликованному на днях сообщению родительской компании Secure Bitcoin Traders Pvt, директор по безопасности биржи снял некоторую сумму с целью перевести деньги клиентам, однако «в процессе они куда-то пропали».
В общей сложности были утеряны биткойны на сумму в $3 547 745. Как сообщает The Register, криптовалюта была выведена с серверов Coinsecure 9 апреля текущего года. Пользователи почуяли неладное, когда 9 апреля сайт Coinsecure внезапно ушел в offline. Затем биржа перестала принимать депозиты, сославшись на установку обновлений.
По данным источников The Register, доступ к закрытым ключам кошельков должен был быть лишь у двоих человек — у директора по безопасности Амитабха Саксены (Amitabh Saxena) и у исполнительного директора Мохита Калры (Mohit Kalra). В связи со случившемся руководство Secure Bitcoin Traders Pvt обратилось в местные правоохранительные органы.
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