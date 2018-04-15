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В Клину проходит акция «Я готов разделять мусор»
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В Клину проходит акция «Я готов разделять мусор» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Клину проходит областная акция «Я готов разделять мусор», на которую жителей региона пригласил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».
Акция проходит в сквере Афанасьева. Там установлена экоточка, где волонтеры рассказывают горожанам о раздельном сборе мусора.
"Наша акция направлена на то, чтобы ознакомить жителей города с тем, что такое раздельный сбор, и научить это правильно делать", — сказал активист Павел Плюснин.
Активисты раздают листовки с информацией, какие отходы можно направить на вторичную переработку, а какие — нет. Также в сквере установлен контейнер, куда можно принести бумагу, пластик и стекло.
Эксперимент по раздельному сбору мусора проходит в Клину уже полгода. Контейнеры для раздельного сбора установлены на 50-ти площадках. Пока поставлено по одной специальной урне. Как оценивают власти, даже такая минимальная сортировка позволит отправлять на вторичную переработку 20% отходов. Для жителей Клина тема актуальна, поскольку таким образом возможно уменьшить нагрузку на полигон ТБО «Алексинский карьер».
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