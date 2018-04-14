Как правильно выбрасывать: в Клину проходит акция «Я готов разделять мусор»

Андрей Воробьев. Сегодня, 14 апреля, в Клину проходит областная акция «Я готов разделять мусор», на которую жителей региона пригласил губернатор Подмосковья

Акция проходит в сквере Афанасьева. Там установлена

экоточка, где волонтеры рассказывают горожанам о раздельном сборе мусора.

Наша акция направлена на то, чтобы ознакомить жителей города с тем, что такое раздельный сбор, и научить это правильно делать

— Павел Плюснин, активист.

Активисты раздают листовки с информацией, какие отходы можно направить на вторичную переработку, а какие — нет. Также в сквере установлен контейнер, куда можно принести бумагу, пластик и стекло.

Эксперимент по раздельному сбору мусора проходит в Клину уже полгода. Контейнеры для раздельного сбора установлены на 50-ти площадках. Пока поставлено по одной специальной урне. Как оценивают власти, даже такая минимальная сортировка позволит отправлять на вторичную переработку 20% отходов. Для жителей Клина тема актуальна, поскольку таким образом возможно уменьшить нагрузку на полигон ТБО «Алексинский карьер».