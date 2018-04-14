Тулеев заработал в 2017 году 5,2 млн рублей

КЕМЕРОВО , 14 апреля. / ТАСС /. Доходы бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева , покинувшего пост главы региона 1 апреля, а через 10 дней избранного спикером кузбасского парламента, в 2017 году составили 5,2 млн рублей. Об этом сообщается в декларации политика о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

"Доходы Амана Гумировича Тулеева за 2017 год составили 5 млн 200 тыс. 21 рубль 55 копеек. На имя А. Г. Тулеева открыто три счета в банках РФ , из них: 2 счета — на сумму 59 тыс. 268 руб. 29 коп., один счет на сумму €1 тыс. 824,64", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, за 2016 год Тулеев декларировал доходы в 5,42 млн рублей. В 2016 году у него было два счета в банках РФ на сумму 971,7 тыс. рублей.

Зарплата Тулеева в прошлом году составила 1,6 млн рублей против 2 млн 89 тыс. рублей в 2016 году.

В мае 2017 года он перенес операцию на позвоночнике, которую провели врачи в Германии, до середины декабря находился на больничном.

Традиционно большая часть доходов Тулеева приходится на выплаты за звания «Народный губернатор», почетный гражданин Кемеровской области, 12 городов (в 2016 — 11) и семи районов. В 2017 году эта сумма составила 3,2 млн рублей и выросла по сравнению с прошлым на 10%.

Деньги за выплаты Тулеев каждый месяц перечисляет студентам, аспирантам, учащимся из малообеспеченных семей, многодетным малообеспеченным семьям.

Доходы супруги

Доходы супруги Тулеева Эльвиры за 2017 год составили более 17 млн 784,6 тыс. рублей, это в 4,7 раза больше 2016 года. В декларации уточняется, что основной доход в сумме более 16,6 млн получен за счет продажи жилого дома общей площадью 497,1 кв. м.

В отчете за 2016 год, когда ее доходы составляли 3 млн 758,7 тыс. и выросли по сравнению с 2015 годом в 10,6 раза, также пояснялось, что их увеличение связано с продажей жилого дома площадью 497,1 кв. м на сумму 3,47 млн рублей.

У супруги Тулеева имеется пять счетов в банке РФ на сумму 13,3 млн рублей. В 2016 году их было два на 4,6 млн рублей.

В собственности семьи Тулеевых в 2017 году, как и годом ранее, — две квартиры и гараж-стоянка, в пользовании — жилой дом площадью 281,5 кв. м и земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. м. Все имущество в России, транспортных средств в собственности у Тулеевых нет.

О смене губернатора

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева