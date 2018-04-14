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Красноярский край займет свое место в новом рейтинге «Полярный индекс»
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Красноярский край займет свое место в новом рейтинге «Полярный индекс» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В «Полярный индекс» войдут восемь субъектов РФ, работающие в Арктической зоне (30 компаний с 100 дочерних предприятий). Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов представлявший новую разработку заявил, что нынешние рейтинги однобоки и потому решено составить более сбалансированный, в котором деятельность компаний будет оценена по трем основным блокам: социальным, экономическим и экологическим.
Формирование новой оценки будет пошаговым. Сначала ученые изучат открытые источники — отчеты компаний и субъектов РФ. Затем последует экспертный опрос. При обсуждении идеи было предложено отдельно заняться формированием пула «зеленых СМИ», которые доносили бы объективную информацию об экологической ситуации.
Разработку «Полярного индекса» планируют завершить в этом году.
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