Красноярский край займет свое место в новом рейтинге «Полярный индекс»

В «Полярный индекс» войдут восемь субъектов РФ , работающие в Арктической зоне (30 компаний с 100 дочерних предприятий). Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов представлявший новую разработку заявил, что нынешние рейтинги однобоки и потому решено составить более сбалансированный, в котором деятельность компаний будет оценена по трем основным блокам: социальным, экономическим и экологическим.

Формирование новой оценки будет пошаговым. Сначала ученые изучат открытые источники — отчеты компаний и субъектов РФ. Затем последует экспертный опрос. При обсуждении идеи было предложено отдельно заняться формированием пула «зеленых СМИ», которые доносили бы объективную информацию об экологической ситуации.

Разработку «Полярного индекса» планируют завершить в этом году.