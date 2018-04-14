Ещё
2400 туалетов построено или обновлено для туристов в пров. Гуйчжоу на юго-западе Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

2400 туалетов построено или обновлено для туристов в пров. Гуйчжоу на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуйчжоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Власти провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ планируют построить или обновить более 2400 туалетов на туристических объектах в ближайшие 3 года в рамках общекитайской кампании по улучшению качества общественных туалетов. Об этом сообщили местные профильные ведомства.
В общей сложности будет построено 2076 новых туалетов, еще 407 обновлено. Эти туалеты расположены в таких местах, как природные зоны, аэропорты, вокзалы и рестораны.
Начиная с 2015 года Гуйчжоу инвестировала 1,243 млрд юаней /198 млн долларов США/ в строительство или обновление 3200 туалетов.
Запущенная в 2015 году на территории Китая «туалетная» революция позволила за период с 2015 по 2017 годы построить более 30 тыс. новых туалетов и обновить около 25 тыс. туалетов. За 2018-2020 годы Китай планирует построить или обновить по всей стране 64 тыс. туалетов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии - Минкоммерции Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня Успехи развития сельского хозяйства с высококогорной спецификой в уезде Юаньмоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США44
Порошенко обратился к Путину на «ты»1237
Россия отказывается от SWIFT603
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ490
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков16
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение