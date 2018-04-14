2400 туалетов построено или обновлено для туристов в пров. Гуйчжоу на юго-западе Китая

Гуйчжоу, 13 апреля / Синьхуа / — Власти провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / планируют построить или обновить более 2400 туалетов на туристических объектах в ближайшие 3 года в рамках общекитайской кампании по улучшению качества общественных туалетов. Об этом сообщили местные профильные ведомства.

В общей сложности будет построено 2076 новых туалетов, еще 407 обновлено. Эти туалеты расположены в таких местах, как природные зоны, аэропорты, вокзалы и рестораны.

Начиная с 2015 года Гуйчжоу инвестировала 1,243 млрд юаней /198 млн долларов США/ в строительство или обновление 3200 туалетов.

Запущенная в 2015 году на территории Китая «туалетная» революция позволила за период с 2015 по 2017 годы построить более 30 тыс. новых туалетов и обновить около 25 тыс. туалетов. За 2018-2020 годы Китай планирует построить или обновить по всей стране 64 тыс. туалетов. —0—