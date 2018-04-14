Ещё
ЕБРР и ЗКФ инвестируют 88 млн долл для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС в Таджикистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕБРР и ЗКФ инвестируют 88 млн долл для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС в Таджикистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 13 апреля /Синьхуа/ — ЕБРР и Зеленый Климатический Фонд предоставляют пакет финансирования в размере 88 млн долларов для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения, сообщили сегодня в представительстве ЕБРР в Душанбе.
Финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек. В рамках инвестиционного проекта будут осуществлены бетонные работы на плотине и установлены компоненты из гидравлической стали, турбины и электромеханическое оборудование для четырех энергоблоков. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай завершит пересмотр перечня запретов и ограничений на иностранные инвестиции в первом полугодии - Минкоммерции Д. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня Успехи развития сельского хозяйства с высококогорной спецификой в уезде Юаньмоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США44
Порошенко обратился к Путину на «ты»1237
Россия отказывается от SWIFT603
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ490
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков16
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение