ЕБРР и ЗКФ инвестируют 88 млн долл для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС в Таджикистане

Душанбе, 13 апреля / Синьхуа / — ЕБРР и Зеленый Климатический Фонд предоставляют пакет финансирования в размере 88 млн долларов для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения, сообщили сегодня в представительстве ЕБРР в Душанбе.

Финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек. В рамках инвестиционного проекта будут осуществлены бетонные работы на плотине и установлены компоненты из гидравлической стали, турбины и электромеханическое оборудование для четырех энергоблоков. —0—