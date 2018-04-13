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Американская криптобиржа Coinbase покупает криптокошелек Cipher Browser
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Американская криптобиржа Coinbase покупает криптокошелек Cipher Browser 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Американская криптовалютная биржа Coinbase покупает криптокошелек Cipher Browser, сообщила компания в своем Twitter.
"Мы рады приветствовать Cipher Browser в Coinbase!", — сообщается в Twitter-аккаунте биржи. Сумма и детали сделки не разглашаются.
По данным агентства Business Insider, капитализация криптобиржи Coinbase составляет 1,5 миллиарда долларов.
Американская биржа критовалют Coinbase основана в 2011 году. Штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сейчас на платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
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