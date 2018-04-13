Американская криптобиржа Coinbase покупает криптокошелек Cipher Browser

МОСКВА , 13 апр /ПРАЙМ/. Американская криптовалютная биржа Coinbase покупает криптокошелек Cipher Browser, сообщила компания в своем Twitter.

"Мы рады приветствовать Cipher Browser в Coinbase!", — сообщается в Twitter-аккаунте биржи. Сумма и детали сделки не разглашаются.

По данным агентства Business Insider, капитализация криптобиржи Coinbase составляет 1,5 миллиарда долларов.