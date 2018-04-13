ОБЗОР: Рынок акций РФ в пятницу, 13-го закрылся в минусе на фиксации прибыли игроками 

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился в пятницу по основным индексам на фиксации прибыли игроками на негативном внешнеполитическом фоне.
Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,58% — до 2175,16 пункта, индекс РТС — на 1,83%, до 1104,51 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 21.25 мск снижался на 3 копейки — до 61,97 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 76,41 рубля.
Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,89% — до 72,76 доллара за баррель, следует из данных торгов.
"Российские рынки, открывшиеся несколько выше уровней закрытия накануне, тут же перешли к плавному снижению, чем, собственно, и занимались в течение всего дня. Коррекция, вызванная фиксацией прибыли на фоне крайне негативного внешнеполитического фона и множества неопределенностей, выглядит вполне уместной", — говорит Алексей Коренев из «Финама».
Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными, в то время как власти России готовят ответный пакет мер на санкции США, а мировая общественность обсуждает перспективу развития сирийского конфликта, в свою очередь добавляет Елена Кожухова из «Велес Брокер».
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции "ВСМПО-Ависма" к закрытию торгов упали на 6,25% на фоне заявления председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина о том, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing.
Как отметили в компании, корпорация «ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.
"Печально, что этими действиями мы, скорее всего, сейчас отдаем рынок алюминия и титана китайцам, у которых теперь появляется шикарный козырь в прениях с США на счет пошлин. Вот теперь уже вырисовываются очертания возможного мирового соглашения между США и Поднебесной. Мы не просто сбросили бывший у нас в руках «флеш-ройяль», мы отдали его восточным соседям", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Среди лидеров роста — акции Polymetal (4,21%), "Аптечной сети 36 и 6" (2,79%), "Фосагро" (2,7%), "Уралкалия" (2,44%), префы "Татнефти" (1,25%), акции "Норникеля" (1,1%) и акции НМТП (-1,68%).
Среди лидеров падения — ГДР En+ (-7,25%), акции ИСКЧ (-4,55%), "Русала" (-4,41%), "Яндекса" (-3,61%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 2,86%, обыкновенные акции -3,54%), а также акции "Роснефти" (-3%), "М. Видео" (-2,8%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В случае отсутствия роста напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами на открытии в понедельник мы можем увидеть позитивную динамику в российских фондовых индексах, считает Богдан Зварич из «Фридом Финанс».
Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи в случае ухудшения настроений может стать отметка 2160 пунктов, а индекса РТС — уровень 1075 пунктов, отмечает Кожухова из «Велес Брокер».