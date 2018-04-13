ОБЗОР: Рынок акций РФ в пятницу, 13-го закрылся в минусе на фиксации прибыли игроками

МОСКВА , 13 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Рынок акций РФ снизился в пятницу по основным индексам на фиксации прибыли игроками на негативном внешнеполитическом фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,58% — до 2175,16 пункта, индекс РТС — на 1,83%, до 1104,51 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.25 мск снижался на 3 копейки — до 61,97 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 76,41 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,89% — до 72,76 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Российские рынки, открывшиеся несколько выше уровней закрытия накануне, тут же перешли к плавному снижению, чем, собственно, и занимались в течение всего дня. Коррекция, вызванная фиксацией прибыли на фоне крайне негативного внешнеполитического фона и множества неопределенностей, выглядит вполне уместной", — говорит Алексей Коренев из «Финама».

Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными, в то время как власти России готовят ответный пакет мер на санкции США , а мировая общественность обсуждает перспективу развития сирийского конфликта, в свою очередь добавляет Елена Кожухова из «Велес Брокер».

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "ВСМПО-Ависма" к закрытию торгов упали на 6,25% на фоне заявления председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина о том, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Как отметили в компании, корпорация «ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

"Печально, что этими действиями мы, скорее всего, сейчас отдаем рынок алюминия и титана китайцам, у которых теперь появляется шикарный козырь в прениях с США на счет пошлин. Вот теперь уже вырисовываются очертания возможного мирового соглашения между США и Поднебесной. Мы не просто сбросили бывший у нас в руках «флеш-ройяль», мы отдали его восточным соседям", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае отсутствия роста напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами на открытии в понедельник мы можем увидеть позитивную динамику в российских фондовых индексах, считает Богдан Зварич из «Фридом Финанс».

Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи в случае ухудшения настроений может стать отметка 2160 пунктов, а индекса РТС — уровень 1075 пунктов, отмечает Кожухова из «Велес Брокер».