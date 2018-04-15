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Жители Стамбула и Багдада вышли на акции протеста против ударов по Сирии
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Жители Стамбула и Багдада вышли на акции протеста против ударов по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Турции и Ираке прошли акции протеста против ударов США, Британии и Франции по сирийской территории под надуманным предлогом.
Демонстранты в Турции собрались у французского консульства в Стамбуле, в руках они держали баннеры с надписями: «Нет империалистской агрессии в Сирии». Протестующие в иракской столице, городе Багдад, принесли с собой сирийские флаги, передает «Интерфакс».
Напомним, Турция выразила удовлетворение ракетным ударом западной коалиции по Сирии, назвав его при этом «запоздалым шагом».
МИД Ирака, напротив, осудил американские ракетные удары по Сирии, подчеркнув, что они дают новый шанс для распространения терроризма.
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