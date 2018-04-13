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Индексы Мосбиржи и РТС упали на 1,6-1,8%
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Индексы Мосбиржи и РТС упали на 1,6-1,8% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,58% — до 2175,16 пункта, РТС — на 1,83%, до 1104,51 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,11%, до 61,92 рубля, курс евро — на 0,1%, до 76,35 рубля.
В начале следующей недели рубль вернется к восстановлению позиций, полагает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Пара евро/рубль будет стремиться к отметке 75 руб., а пара доллар/рубль — к 60,5 руб. Индекс ММВБ, вероятно, будет торговаться в боковике ввиду отсутствия факторов для роста в районе 2150 пунктов, индекс РТС может восстановиться до 1150 пунктов", — прогнозирует эксперт.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18:55 мск на 0,87% — до $72,65 за баррель.
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