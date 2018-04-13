Биткоин из-под прилавка. Что ЦБ имеет против китайских челноков

Центробанк считает, что оптовые рынки Москвы — ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» — «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Об этом 12 апреля заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters. По его словам, 90% торговых операторов на этих рынках — китайские производители и торговцы.

90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы. Подробнее на РБК : https://www.rbc.ru/finances/12/04/2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9

Полупанов оценил теневой оборот на этих рынках примерно в 600 млрд рублей в месяц. Центробанк не видит зачислений этих средств на счета банков, потому что на большую часть выручки приобретаются криптовалюты, которые затем обналичиваются уже в Китае , утверждает представитель Банка России.

«Мы видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — поделился наблюдениями Юрий Полупанов (цитата по РБК). Пресс-служба Банка России не ответила на запрос Forbes о том, что же имел в виду представитель ЦБ.

«Это полный бред»

Тема покупки криптовалют на оптовых рынках Москвы стала актуальной после поста владельца ICO Bank Михаила Жуховицкого на Facebook от 15 марта, в котором сообщается, что на рынке «Москва» в Люблино торговцы покупают биткоин для «серых» расчетов. Автор поста предполагает, что расчистка банковского сектора сделала слишком высокой стоимость отправки денег в Китай, и китайские предприниматели перестали продавать наличные средства.

Однако высказывания Полупанова были восприняты крайне скептически как людьми, имеющими отношение к московским оптовым рынкам, так и представителями критовалютной индустрии.

«Это полный бред!» — горячится человек, знакомый с работой упомянутых рынков. На «Фуд Сити», например, вообще не работают выходцы из Китая, утверждает собеседник Forbes. Наличный оборот на рынках есть, подтверждает другой собеседник-инсайдер. «Но это ведь не запрещено законом!» — добавляет он.

В феврале 2016 года Центробанк заявил о том, что он зафиксировал рост стоимости операций по незаконной обналичке с 3-4% до 15%. Примерно такой тариф действует и сейчас с небольшими корректировками в зависимости от сезона и объема сделки, говорит собеседник Forbes на финансовом рынке.

Нет ни одного оптового рынка, который бы работал в «белую», считает бывший руководитель одного из московских ТЦ. Существуют разные технологии, рассказывает собеседник Forbes, но все сводятся к тому, чтобы проводить не всю выручку через кассу.

Иностранные торговцы — не исключение. Для них существует специальная «услуга», рассказывает экс-руководитель одного из рынков: «Гражданин России регистрирует ИП и вместе с кассовым аппаратом по доверенности передает иностранцу».

В итоге на рынках де-юре торгуют российские граждане, а по факту — иностранцы. Они и выводят наличные, которые не прошли через кассу. Рост популярности криптовалют собеседник Forbes связывает с ужесточением регулирования традиционных денежных переводов и удорожанием «обналички». Причем использовать криптовалюты могут не только торговцы, но и арендодатели рыночных площадей, отмечает бывший руководитель рынка.

Доступ к информации

Фраза Юрия Полупанова о том, что ЦБ видит потоки платежей по электронной почте достаточно странная, признает учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев. «Во-первых, ЦБ не может читать электронную почту посторонних физлиц, а если он это делает без разрешения, то это нарушение закона о персональных данных. Во-вторых, платежи с помощью блокчейна действительно прозрачны: если владелец кошелька сообщит его номер, то все исходящие и входящие транзакции можно отследить на сайте Block Explorer. Однако и анонимность у блокчейн-платежей сильная, так как никакой географической привязки у этих кошельков нет», — поясняет он.

Полномочия получать информацию из электронной почты есть только у правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. В функционал Банка России, по его словам, вообще не входит мониторинг криптовалют и пресечение контрабанды. Как предположил эксперт, регулятору был предоставлен доступ к таким данным от правоохранительных органов, которые хотели получить от ЦБ информацию о финансовых организациях и их клиентах, связанных с обналом и выводом средств зарубеж.

Не те масштабы

В Москве достаточно легко найти незарегистрированные каналы по обмену наличных на биткоины, и исключать, что такие операции проходят и на оптовых рынках, не стоит, говорит основатель процессинговой компании ChrohoPay Павел Врублевский

Однако капитализация рынка криптовалют на 13 апреля составляет $330 млрд, согласно данным портала Coinmarketcap. «Таким образом, ЦБ считает, что ежемесячный оборот криптовалюты на московских оптовых рынках может достигать порядка $10 млрд или 3% от мирового объема. Это нереальные значения», — говорит Врублевский.

Также на рынке криптовалют существует проблема с крупными суммами — на них трудно найти как покупателей, так и продавцов, добавляет он. «Мне лично известен человек, который хотел купить биткоинов на десятки миллионов долларов наличных, однако продавца он искал несколько недель. Обычно на рынке покупают „кэш“ до $1 млн Поэтому трудно представить, чтобы на обозначенные регулятором суммы нашелся спрос», — объясняет Врублевский.

С тем, что биткоины на оптовых рынках есть, но в куда более скромных масштабах, согласен и учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещев. Но даже если продавцы товаров на рынках и покупают биткоины, наличные остаются в руках у агентов, то есть в пределах страны, добавляет он.

Иван Федяков. «Кроме того, транзакции по покупке биткоина и его продаже в Гонконге обойдутся минимум в 15%. В массовом объеме такие операции просто невыгодны торговцам», — говорит Трещов. Также рыночных торговцев их может отпугнуть и высокая волатильность криптовалют, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline

«Мне кажется, что ЦБ действительно нашел какие-то схемы по покупке биткоина на российских оптовых рынках, однако их объемы вряд ли достигают даже $100 млн в месяц», — соглашается Врублевский.

Михаил Фактин также не исключает, что есть криптовалюты, которые выпускаются специально для того, чтобы обходить контроль финансовых регуляторов и оборачивать «черную» наличность. «И есть вероятность, что такие схемы используются на российских оптовых, мелкооптовых и розничных рынках, а также при оплате контрабанды», — подчеркивает он.

Словесные интервенции

По мнению Ивана Федякова, устами Полупанова ЦБ проводит «словесные интервенции»: подает сигнал потенциальным участникам финансовых схем, что следит за ними и будет пресекать попытки «обнала» в будущем.

Тем не менее такие заявления о грандиозных масштабах сделок с криптовалютой на оптовых рынках, прозвучавшие на международной площадке Thomson Reuters, достаточно опасны, предупреждает учредитель РАКИБ Александр Трещев.

Он поясняет, что слова представителя ЦБ переключают внимание общественности с реальных проблем, связанных с выводом средств, на обналичивание через биткоины на оптовых рынках, масштабы которого сильно преувеличены.

«В последнее время от высказываний ЦБ о технологиях складывается впечатление, что регулятор превращается в «британских ученых», которые отвлекают своими заявлениями от реальных проблем», — соглашается Врублевский. По его словам, что-то похожее произошло с рекомендациями ЦБ по блокировке подозрительных счетов, после которых кредитные организации начали блокировать счета законопослушных клиентов, распоряжающихся суммами свыше 350 000 рублей.