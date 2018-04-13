Зуб за зуб: Россия может прекратить поставки титана в США

Госдума подготовила ответ на американские санкции. Законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты, носит общий характер. Там прописаны лишь возможные контрсанкции против США . В частности, речь идет об импорте американских лекарств, а также о возможном прекращении сотрудничества в области авиапрома и в атомной промышленности. Что именно депутаты предложили запретить? И как самый жесткий сценарий отразится на России

Закон Госдумы не вводит санкции. Он только очерчивает те контрмеры, которая Россия может ввести, и перекладывает бремя на правительство. Прописано все широкими мазками и охватывает весь товарооборот России и США — это 23 млрд долларов в прошлом году. Самое безобидное — американский алкоголь и табак. Сигареты, которые курят настоящие ковбои, делают на наших табачных фабриках. Импорт американских алкогольных напитков — это всего 66 млн долларов, по данным таможенников. С прилавков исчезнет бурбон, но эту потерю, наверное, страна как-то сможет пережить. Американские производители тоже почти не заметят. О документе, который предполагает все, но не вводит ничего, рассуждает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Ограничить можно фактически все торговые операции экспортно-импортные, которые мы проводим. То есть подавляющая часть товарных позиций, которыми мы с США обмениваемся, они могут под эти санкции попасть, а могут и не попасть. Учитывая нашу повсеместную борьбу за здоровый образ жизни, на публике, по крайней мере, не удивительно будет, если алкогольная и табачная продукция станет жертвами этой истории. То есть не Бог весть какие деньги, не Бог весть что».

Зато «ВСМПО Ависма», можно сказать, взмолилась. «Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей», — обратилась госкомпания к властям. Наказать, правда, планируется не «Ависму», а Boeing . Больше трети титана компания получает из России. Заместить поставки можно, но сложно и дорого. А в итоге будут наказаны и они, и мы. Российская корпорация с выручкой в сотни миллионов долларов лишится заработка, рынка и понесет репутационные потери. Комментаторы из парламента сами спровоцировали нервозность, упомянув именно о титане, хотя этого слова в законе, естественно, нет.

Россия может поступить с американским авиапромом и по-другому, о чем законодатели умолчали. Например, перестать закупать самолеты Boeing, в первую очередь, 737. На первый взгляд, это кажется самым оптимальным. Российские перевозчики сейчас эксплуатируют около 300 самолетов Boeing, и они за последнее время обновили парк. На подходе отечественный конкурент — МС-21. Ну, и есть лайнеры Airbus. Но авиастроение — сложная отрасль, с международной кооперацией. Американцы могут и ответить, прогнозирует независимый аналитик Роман Захаров.

Роман Захаров независимый аналитик «Может последовать подобный же запрет в отношении поставок в Россию. Как, например, тогда будут собираться Superjet? Superjet, как известно, и авионика, и некоторые другие вещи, там 70% если не конструкторской мысли, то вкладов с точки зрения промышленного производства и некоторых защищенных патентов, это вклады зарубежных партнеров, и, кстати, некоторые из них, так или иначе, связаны с США. Это очень непростая отрасль».

С другой стороны, если мы переориентируемся на французские лайнеры, то нам могут поднять цены. Так уже было, когда мы ввели продовольственное эмбарго, особенно тогда подорожало мясо. Еще одна контрмера, которая в случае применения может оказаться болезненной, — это запрет на сотрудничество с аудиторскими компаниями. Из большой четверки только одна имеет штаб-квартиру в США, — это Deloit. Но законопроект предполагает, что санкции могут коснуться и других стран, которые поддержат Америку. Допустим, перспективная российская компания решила привлечь иностранные инвестиции. И все бы получилось, но эта конкретная санкция помешает.

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Для того чтобы иностранные инвесторы могли спокойно работать с ее бумагами, должна быть очень серьезная компания, которой они доверяют, в частности, представитель „Большой четверки“, сделать свой аудит и показать, что действительно у компании все нормально. Допустим мы выгоним „Большую четверку“. Ну, замечательно, будут подписывать аудит наших корпораций какая-нибудь компания „Пупкин и сыновья“, только я не уверен, что аудиторскому отчету „Пупкин и сыновья“ будут доверять иностранные инвесторы. Значит, мы себя отрезали еще больше от международных рынков».

В гипотетическом списке есть американские лекарства, кроме тех, чьи аналоги не производятся в России. Здесь можно пошутить, что страна останется без Виагры. Но, на самом деле, не до шуток, потому что американцы тоже могут ответить и запретить поставки тех препаратов, что у нас нет, например, для лечения муковисцидоза. Правда, по мысли Госдумы правительство может забыть про патентные права американцев на их товары. И это может коснуться как лекарств, так и программного обеспечения. То есть закон разрешит копировать и пиратствовать. В этом случае нас, скорее всего, будут ждать международные суды, и они, вполне вероятно, будут проиграны. И тогда могут оказаться под арестом наши зарубежные активы.

Мы, конечно, можем в ответ запретить атомное сотрудничество. В первую очередь, это поставки урана, что тоже ударит по прибыли государства. Но есть еще один момент, который сложно разъяснить. В прошлом году мы совершили засекреченные покупки американских товаров на 3,5 млрд долларов, треть нашего импорта из США. Обычно засекречивают военное, атомное сотрудничество. Насколько это критично для нас в случае полноценной санкционной войны, ответа нет.