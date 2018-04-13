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Меньше всех в правительстве России в 2017 году заработал Донской
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Меньше всех в правительстве России в 2017 году заработал Донской 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самым «бедным» членом правительства России в 2017 году стал глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В частности, его доход за 2017 год составил 5,2 миллиона рублей против 5,7 миллиона рублей за 2016 год.
Наименьший доход из всех членов российского кабмина за 2016 год задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 миллиона рублей.
Следом за Донским идет министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров с доходом за 2017 год в 5,837 миллиона рублей. В позапрошлом году чиновник задекларировал чуть меньше — 5,802 миллиона рублей.
Немного больше Никифорова заработал за 2017 год министр транспорта Максим Соколов — 5,85 миллиона рублей. В 2016 году он задекларировал 6,189 миллиона рублей.
Среди членов кабинета министров с низким доходом также значится министр труда и социальной защиты Максим Топилин с доходом почти 5,93 миллиона рублей против дохода за позапрошлый год в 5,841 миллиона рублей.
Помимо этого, незначительно увеличил свой доход министр спорта Павел Колобков — за 2017 год он заработал 6,131 миллиона рублей (за 2016 год — 5,742 миллиона рублей).
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