20 млн рублей ущерба намерен отсудить инвестор стадиона в Новочеркасске

Это вторая попытка инвестора вернуть средства, вложенные в реконструкцию стадиона. В 2017 году компания уже обращалась с подобным иском на сумму 29,1 миллиона рублей. По материалам дела известно, что в 2008 году администрация Новочеркасска заключила инвестиционный договор с «Доммонтаж». По его условиям, инвестор обязался реконструировать стадион «Ермак». В счет оплаты работ компания должна была получить часть помещений стадиона, другая же часть должна была перейти в муниципальную собственность.

Инвестор успел построить два футбольных поля с искусственным покрытием на сумму 29,1 миллиона рублей, но в 2015 году соглашение было расторгнуто. Объект перешел в муниципальную собственность, а «Доммонтаж» подал в суд. Однако проиграл и дело, и апелляционную жалобу. Суд счел предоставленные застройщиком справки о стоимости работ недостаточным доказательством выполнения реконструкции. А акты выполненных работ администрация с застройщиком не подписала.

Сейчас же инвестор подал повторный иск, но он пока не принят судом к производству.