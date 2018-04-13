Падение рубля сказалось на турпоездках: где россияне проведут майские

Путешественники в пике

Геополитическая болтанка спутала все планы российских путешественников. Резкие перепады курса доллара и евро привели к существенному удорожанию отдыха за рубежом. Спрос на путевки за границу обвалился. Эксперты предрекли сокращение выездного туристического потока на 20%. Падение рубля отразилось и на тех, кто привык путешествовать самостоятельно. Люди стали спешно раскупать авиабилеты, в частности в страны Европы, опасаясь дальнейшего падения «деревянного» и стремительного роста цен. Аналитики утверждают, что наши туристы изменят приоритеты и остановят свой выбор на более бюджетных вариантах отдыха.

До майских праздников осталось всего две недели. Традиционно в этот период россияне отдыхают от работы и домашних хлопот. Но если в мае 2017-го число туристов, отправившихся за границу, превысило количество тех, кто отдал предпочтение внутренним направлениям (тогда объем продаж выездных туров на май превысил показатели 2016 года аж в два раза), то в этом году ситуация претерпит разительные изменения.

Планировать свой отдых в преддверии майских праздников стало сложнее. Путевки за границу подорожали вслед за курсом иностранных валют, подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . По его словам, это абсолютно ожидаемо и не должно никого удивлять. «Туроператоры всегда ориентируются на курс евро и доллара. Они не будут сдерживать рост путевок себе в убыток, — продолжил собеседник „КВ“. — 20% россиян из числа планировавших поехать за рубеж откажутся от этой идеи». Эксперт считает, что в приоритете у соотечественников будут дешевые направления, которые поднимутся в цене, но несильно.

Ирина Тюрина. Безусловно, стоимость туристических путевок за рубеж зависит от курса иностранных валют. По данным на 10 апреля, продажи турпакетов резко просели: снижение составило от 10 до 40%, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Российский рубль упал по отношению к американскому доллару за прошедшую неделю на 10%, а это значит, что непакетные предложения взлетят в цене в рублях практически на такой же процент», — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . По его мнению, Турция , возможно, начнет как-то субсидировать повышение цен, например, снижая напрямую стоимость проживания в гостиницах или же предложит дополнительный сервис.

В свете падения рубля слабо смотрятся перспективы полноценного возобновления турпотока в Египет , по крайней мере в этом году. И это даже несмотря на то, что полеты в Каир возобновились, правда, пока исключительно регулярными рейсами. «Стоимость такого перелета начинается от 25 тыс. рублей. Далее от столицы Египта необходимо добираться в курортные города, а это накладывает дополнительные расходы», — рассказал Капустянский.

В свою очередь российские отельеры наверняка уже потирают руки. Ведь те отдыхающие, которым заграница оказалась не по карману, вынуждены будут выбирать отечественные маршруты. Особенно перспективно в этом плане выглядит Крым . В 2018 году открывается Крымский мост, и автомобилисты смогут свободнее посещать полуостров, что может привлечь существенно большее число отдыхающих.

«Спрос на российские курорты должен вырасти. Однако роста турпотока на 40%, как это было в Крыму в 2015 году, вряд ли стоит ожидать: просто не позволит инфраструктура», — отметила член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк.

Пострадают от скачков валюты и самостоятельные путешественники. 10 апреля Международная ассоциация воздушного транспорта скорректировала курс валют, что повысило стоимость авиабилетов. «По международным направлениям рост продаж составил 15%, что крайне много в условиях недельного периода», — сообщил генеральный директор Biletix Александр Сизинцев

«Разумеется, потребители все курсовые изменения оплатят полностью из своего кармана, поэтому в их интересах покупать туры как можно позже в надежде, что пройдет пик подорожания доллара и евро», — утверждает аналитик консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.