В КБР с начала 2018 года промышленное производство выросло на 2%

НАЛЬЧИК , 13 апреля. / ТАСС /. Индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарии (КБР) составил 102% за первые два месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Залим-Герий Губашиев.

"По итогам работы за 2017 год удалось обеспечить положительную динамику по сравнению с 2016 годом по основному показателю, характеризующему динамику развития промышленности — индексу промышленного производства (ИПП). Произведено и отгружено промышленной продукции на сумму 26,6 млрд руб., это составляет 17% от Внутреннего регионального продукта (ВРП). Положительная динамика по индексу промышленного производства сохранена и в этом году: по итогам 2-х месяцев данный показатель составил 102,6%, по обрабатывающим производствам — 103,4%", — сказал Губашиев на заседании коллегии министерства.

Министерство промышленности и торговли КБР курирует более 50 промышленных предприятий различных направлений деятельности, в том числе машиностроения, цветной металлургии, строительных материалов, медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей. «Многие предприятия являются ведущими на российском и зарубежном (СНГ) рынках, производят инструменты из природных и синтетических алмазов, вольфрамо-молибденовую продукцию, дорожные контроллеры, светофоры со светодиодными излучателями, кабельную продукцию широкого диапазона применения, высоковольтные выключатели, медную катанку, приборы радиоэлектроники, глушители шума к легковым и грузовым автомобилям, сложную медицинскую технику», — отметил министр.

На предприятиях указанных отраслей промышленности работают более 5,5 тыс. человек. Средняя заработная плата в отрасли превышает более 18 тыс. рублей.